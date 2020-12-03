https://ria.ru/20201203/konferentsiya-1587999983.html

В Москве пройдет конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

В Москве пройдет конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 3 декабря 2020 года состоялась пресс-конференция, посвящённая Всероссийской молодёжной... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:44

2020-12-03T12:44

2020-12-07T12:44

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 дек - Центр российской идентичности. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 3 декабря 2020 года состоялась пресс-конференция, посвящённая Всероссийской молодёжной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.Целью конференции является гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и снижение количества конфликтов и конфликтных ситуаций в этой сфере.В работе пресс-конференции приняли участие ученые и специалисты из разных субъектов Российской Федерации, развивающие теорию и практику духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, представители религиозным организаций и деятели культуры, спорта и искусства. В состав спикеров вошли муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир Крганов, советник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Администрации Президента Российской Федерации по внутренней политике Павел Костылев, руководитель отдела образования Федерации еврейских общин, раввин Йонатан Фельдман, председатель отдела религиозного образований Московской городской епархии, советник ректора РГУ им. А.Н. Косыгина по вопросам развития славянской культуры и традиционных ценностей, иеромонах Онисим (Бамблевский), директор Центра российской идентичности РГУ им. А.Н. Косыгина Вадим Квятковский.С приветственным словом выступил Павел Костылев, отметивший актуальность мероприятия: "Мероприятие – часть большой истории, связанной с проблематикой межрелигиозных и межэтнических отношений, которая остаётся очень важной и по сей день".К вышеупомянутым словам присоединился и Альбир Крганов: "Россия изначально складывалась как многонациональное государство и сегодня нам очень важно сохранить единство народов, взаимопонимание, а также взаимоуважение друг к другу".Ключевыми вопросами обсуждения стали вопросы об общей характеристике межрелигиозных и межэтнических отношений, их уровнях и факторах, а также о формировании гармонизации диалога в межрелигиозных и межэтнических отношениях.Вадим Квятковский рассказал, что предстоящая Всероссийская конференция явилась плодом достаточно долгого многолетнего сотрудничества широкого ряда религиозных организаций, общественных и этнических объединений. А также о реализации программы укрепления гражданской идентичности среди молодёжи и создании Центра российской идентичности в Российском государственного университете им. А.Н. Косыгина.Иеромонах Онисим (Бамблевский) поддержал Альбира Крганова и заметил, что такое большое государство, как наше до сих пор сохранило даже самые маленькие этнические группы, их историю и культуру. Этот опыт, который сложился в нашей стране, является существенной ценностью и предметом для изучения.Йонатан Фельдман добавил, что сама проблематика присутствует всегда и те ресурсы, которые существуют в нашей стране, действительно отличаются своей стабильностью от других регионов мира.Участники конференции обсудили самые актуальные и острые вопросы предстоящей конференции, которая состоится 4 декабря 2020 года в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) в смешанном формате, который подразумевает как очное, так и дистанционное участие.Прямая трансляция конференции состоялась на официальном сайте Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня", где большинство зрителей, которые в силу обстоятельств не смогли присутствовать в зале, поучаствовали в дискуссиях.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы