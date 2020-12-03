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Свыше 4 миллионов исследований на COVID-19 выполнили в Подмосковье
Свыше 4 миллионов исследований на COVID-19 выполнили в Подмосковье
Более четырех миллионов ПЦР-исследований на коронавирус провели в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:19
2020-12-03T12:19
2020-12-03T12:19
новости подмосковья
светлана стригункова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Более четырех миллионов ПЦР-исследований на коронавирус провели в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава."Мы продолжаем наращивать мощность проводимых ПЦР-исследований в регионе. Задействованы и государственные, и частные лаборатории. Благодаря этому, в сутки в Подмосковье проводится порядка 40 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.Она напомнила, что ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/antitela-1587289469.html
московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье)