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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201203/issledovanie-1587482971.html
Свыше 4 миллионов исследований на COVID-19 выполнили в Подмосковье
Свыше 4 миллионов исследований на COVID-19 выполнили в Подмосковье
Более четырех миллионов ПЦР-исследований на коронавирус провели в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:19
2020-12-03T12:19
новости подмосковья
светлана стригункова
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Более четырех миллионов ПЦР-исследований на коронавирус провели в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава."Мы продолжаем наращивать мощность проводимых ПЦР-исследований в регионе. Задействованы и государственные, и частные лаборатории. Благодаря этому, в сутки в Подмосковье проводится порядка 40 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.Она напомнила, что ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.
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светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Свыше 4 миллионов исследований на COVID-19 выполнили в Подмосковье

12:19 03.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде
Медицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Более четырех миллионов ПЦР-исследований на коронавирус провели в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
"Мы продолжаем наращивать мощность проводимых ПЦР-исследований в регионе. Задействованы и государственные, и частные лаборатории. Благодаря этому, в сутки в Подмосковье проводится порядка 40 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
Пробирки с анализами лаборатории Гемотест - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Она напомнила, что ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
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