https://ria.ru/20201203/issledovanie-1587482971.html

Свыше 4 миллионов исследований на COVID-19 выполнили в Подмосковье

Свыше 4 миллионов исследований на COVID-19 выполнили в Подмосковье

Более четырех миллионов ПЦР-исследований на коронавирус провели в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:19

2020-12-03T12:19

2020-12-03T12:19

новости подмосковья

светлана стригункова

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Более четырех миллионов ПЦР-исследований на коронавирус провели в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава."Мы продолжаем наращивать мощность проводимых ПЦР-исследований в регионе. Задействованы и государственные, и частные лаборатории. Благодаря этому, в сутки в Подмосковье проводится порядка 40 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус", - приводятся слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.Она напомнила, что ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/antitela-1587289469.html

московская область (подмосковье)

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светлана стригункова , здоровье - общество, московская область (подмосковье)