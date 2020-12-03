Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201203/invalidy-1587539096.html
Более 260 тысяч инвалидов Подмосковья получают компенсацию за ЖКХ
Более 260 тысяч инвалидов Подмосковья получают компенсацию за ЖКХ
Свыше 260 тысяч инвалидов и 68,5 тысяч многодетных семей Московской области получают ежемесячные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила на... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:40
2020-12-03T16:40
новости подмосковья
жкх
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/18362/38/183623840_0:223:3928:2433_1400x0_80_0_0_b1f1e7c8917cea9e2edd9a28e91bf33b.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Свыше 260 тысяч инвалидов и 68,5 тысяч многодетных семей Московской области получают ежемесячные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила на пресс-конференции министр социального развития Московской области Ирина Фаевская."Размер компенсации для многодетных семей составляет 50%. Не важно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50 % от суммы мы возвращаем обратно семье", — сказала Фаевская.Она также пояснила пояснила, что многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за коммунальные услуги без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц.
https://ria.ru/20201201/kompensatsiya-1587132687.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/18362/38/183623840_194:0:3735:2656_1400x0_80_0_0_025a084e6fb5a798f83f9373ccb8af62.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Более 260 тысяч инвалидов Подмосковья получают компенсацию за ЖКХ

16:40 03.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Свыше 260 тысяч инвалидов и 68,5 тысяч многодетных семей Московской области получают ежемесячные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила на пресс-конференции министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
"Размер компенсации для многодетных семей составляет 50%. Не важно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50 % от суммы мы возвращаем обратно семье", — сказала Фаевская.
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 12:50Новости Подмосковья
Свыше 66 тысяч пенсионеров Подмосковья получили компенсацию за капремонт
Она также пояснила пояснила, что многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за коммунальные услуги без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц.
 
Новости ПодмосковьяЖКХИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Москве еще 6891 пациент вылечился от коронавируса
09:04В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
07:10В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19
Лента новостейМолния