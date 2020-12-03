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Более 260 тысяч инвалидов Подмосковья получают компенсацию за ЖКХ
Более 260 тысяч инвалидов Подмосковья получают компенсацию за ЖКХ
Свыше 260 тысяч инвалидов и 68,5 тысяч многодетных семей Московской области получают ежемесячные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила на... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:40
2020-12-03T16:40
2020-12-03T16:40
новости подмосковья
жкх
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Свыше 260 тысяч инвалидов и 68,5 тысяч многодетных семей Московской области получают ежемесячные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила на пресс-конференции министр социального развития Московской области Ирина Фаевская."Размер компенсации для многодетных семей составляет 50%. Не важно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50 % от суммы мы возвращаем обратно семье", — сказала Фаевская.Она также пояснила пояснила, что многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за коммунальные услуги без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц.
https://ria.ru/20201201/kompensatsiya-1587132687.html
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