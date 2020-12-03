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Более 260 тысяч инвалидов Подмосковья получают компенсацию за ЖКХ

Более 260 тысяч инвалидов Подмосковья получают компенсацию за ЖКХ

Свыше 260 тысяч инвалидов и 68,5 тысяч многодетных семей Московской области получают ежемесячные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила на... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T16:40

2020-12-03T16:40

2020-12-03T16:40

новости подмосковья

жкх

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Свыше 260 тысяч инвалидов и 68,5 тысяч многодетных семей Московской области получают ежемесячные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщила на пресс-конференции министр социального развития Московской области Ирина Фаевская."Размер компенсации для многодетных семей составляет 50%. Не важно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50 % от суммы мы возвращаем обратно семье", — сказала Фаевская.Она также пояснила пояснила, что многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за коммунальные услуги без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц.

https://ria.ru/20201201/kompensatsiya-1587132687.html

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, ирина фаевская, московская область (подмосковье)