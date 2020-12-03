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ОП нашла пробелы в законах об НКО и СМИ-иноагентах
ОП нашла пробелы в законах об НКО и СМИ-иноагентах
Общественная палата РФ в ходе анализа российского законодательства обнаружила пробелы в части противодействия деятельности НКО-иноагентов и СМИ-иноагентов,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:00
2020-12-03T12:00
россия
александр малькевич
госдума рф
политика
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Общественная палата РФ в ходе анализа российского законодательства обнаружила пробелы в части противодействия деятельности НКО-иноагентов и СМИ-иноагентов, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.В пример он привел формирование лидеров мнений, непрозрачные схемы финансирования через анонимные пожертвования и слаженную работу таких медиа и некоммерческих организаций."Общественная палата России действительно проанализировала законодательство нашей страны и увидела большое количество пробелов по противодействию активному скрытому использованию со стороны Запада прежде всего физических лиц и общественных объединений, не зарегистрированных, без образования юридического лица, в политических целях. Особенно опасно то, что появляются и раскручиваются целенаправленно так называемые лидеры общественного мнения среди молодежи", - рассказал Малькевич на заседании Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.Непрозрачным, по словам общественника, оказалось и финансирование влияющих на молодое поколение личностей и целых организаций. С целью сокрытия источников поддержки их политической деятельности используются "схемы с анонимными пожертвованиями, так называемые донаты"."По поводу связи так называемых вот этих НКО-иноагентов и СМИ-иноагентов... Они работают слаженно, безусловно. Эти виртуальные НКО или самопровозглашенные лидеры общественного мнения делают какие-то яркие заявления постоянно, это информационные кампании по дискредитации органов власти, избирательной системы, военных, правоохранителей... Далее всю эту галиматью подхватывают СМИ-иноагенты, которые начинают активно цитировать этих фейковых авторов. И круг замыкается", - объяснил схему Малькевич.
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россия, александр малькевич, госдума рф, политика

ОП нашла пробелы в законах об НКО и СМИ-иноагентах

12:00 03.12.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Общественная палата РФ в ходе анализа российского законодательства обнаружила пробелы в части противодействия деятельности НКО-иноагентов и СМИ-иноагентов, сообщил первый зампредседателя комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.
В пример он привел формирование лидеров мнений, непрозрачные схемы финансирования через анонимные пожертвования и слаженную работу таких медиа и некоммерческих организаций.
"Общественная палата России действительно проанализировала законодательство нашей страны и увидела большое количество пробелов по противодействию активному скрытому использованию со стороны Запада прежде всего физических лиц и общественных объединений, не зарегистрированных, без образования юридического лица, в политических целях. Особенно опасно то, что появляются и раскручиваются целенаправленно так называемые лидеры общественного мнения среди молодежи", - рассказал Малькевич на заседании Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.
Непрозрачным, по словам общественника, оказалось и финансирование влияющих на молодое поколение личностей и целых организаций. С целью сокрытия источников поддержки их политической деятельности используются "схемы с анонимными пожертвованиями, так называемые донаты".
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"По поводу связи так называемых вот этих НКО-иноагентов и СМИ-иноагентов... Они работают слаженно, безусловно. Эти виртуальные НКО или самопровозглашенные лидеры общественного мнения делают какие-то яркие заявления постоянно, это информационные кампании по дискредитации органов власти, избирательной системы, военных, правоохранителей... Далее всю эту галиматью подхватывают СМИ-иноагенты, которые начинают активно цитировать этих фейковых авторов. И круг замыкается", - объяснил схему Малькевич.
 
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