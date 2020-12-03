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Владельцы "дальневосточного гектара" могут досрочно приватизировать землю
Владельцы "дальневосточного гектара" могут досрочно приватизировать землю
Владельцы "дальневосточного гектара" получили возможность досрочно оформить в собственность свои участки. Для этого необходимо заключить с российским банком... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:00
2020-12-03T08:00
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владельцы "дальневосточного гектара" получили возможность досрочно оформить в собственность свои участки. Для этого необходимо заключить с российским банком ипотечный договор о строительстве на этой земле жилого дома, подходящего под минимальные параметры жилищного строительства. Данный закон одобрен Советом Федерации на заседании 2 декабря."Земельный участок может быть предоставлен в собственность гражданину до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования, если этим гражданином с российской кредитной организацией заключен договор, предусматривающий предоставление целевых кредитных средств на строительство на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства", – отмечается на официальном сайте Совфеда.До принятия данного закона участок предоставлялся в безвозмездное пользование на пять лет, а подать заявление на приватизацию можно было не раньше, чем за полгода до окончания срока договора, если только на участке не построен жилой дом.При этом отмечается, что одна из трудностей освоения "дальневосточных гектаров" заключалась в том, что банки не брали в качестве залога земельные участки, которые не находятся в собственности."Обладатель участка в Дальневосточном федеральном округе не может взять ипотечный кредит, чтобы построить на нем дом. Хотя согласно действующим нормам участок может быть передан в собственность досрочно, если на нем построен жилой дом. Сложившаяся ситуация замедляла освоение "дальневосточных гектаров" и в целом тормозила развитие самой госпрограммы", – уточняется на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).Уточняется, что согласно новому закону владельцы земли смогут воспользоваться возможностью приватизации до 1 января 2040 года.
https://realty.ria.ru/20201118/ipoteka-1585162077.html
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россия, хорошие новости, дальневосточный гектар, совет федерации рф

Владельцы "дальневосточного гектара" могут досрочно приватизировать землю

08:00 03.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий АньковВладелец крестьянского фермерского хозяйства на территории своего хозяйства
Владелец крестьянского фермерского хозяйства на территории своего хозяйства - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владельцы "дальневосточного гектара" получили возможность досрочно оформить в собственность свои участки. Для этого необходимо заключить с российским банком ипотечный договор о строительстве на этой земле жилого дома, подходящего под минимальные параметры жилищного строительства. Данный закон одобрен Советом Федерации на заседании 2 декабря.
"Земельный участок может быть предоставлен в собственность гражданину до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования, если этим гражданином с российской кредитной организацией заключен договор, предусматривающий предоставление целевых кредитных средств на строительство на земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства", – отмечается на официальном сайте Совфеда.
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До принятия данного закона участок предоставлялся в безвозмездное пользование на пять лет, а подать заявление на приватизацию можно было не раньше, чем за полгода до окончания срока договора, если только на участке не построен жилой дом.
При этом отмечается, что одна из трудностей освоения "дальневосточных гектаров" заключалась в том, что банки не брали в качестве залога земельные участки, которые не находятся в собственности.
"Обладатель участка в Дальневосточном федеральном округе не может взять ипотечный кредит, чтобы построить на нем дом. Хотя согласно действующим нормам участок может быть передан в собственность досрочно, если на нем построен жилой дом. Сложившаяся ситуация замедляла освоение "дальневосточных гектаров" и в целом тормозила развитие самой госпрограммы", – уточняется на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).
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Уточняется, что согласно новому закону владельцы земли смогут воспользоваться возможностью приватизации до 1 января 2040 года.
 
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