https://ria.ru/20201203/elektrosamokat-1587493091.html

Дорожные правила для электросамокатов могут появиться к началу весны

Дорожные правила для электросамокатов могут появиться к началу весны

Законодательные принципы использования электросамокатов, сигвеев, моноколес (средств индивидуальной мобильности, СИМ) и правила их регулирования могут появиться РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:17

2020-12-03T13:17

2020-12-03T13:17

россия

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576647991_0:356:3006:2047_1400x0_80_0_0_65277b2d15d2d67fe50a29c3021756c4.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законодательные принципы использования электросамокатов, сигвеев, моноколес (средств индивидуальной мобильности, СИМ) и правила их регулирования могут появиться в России уже к началу весеннего сезона, рассказал журналистам заместитель начальника ГУОБДД Владимир Кузин."Проблема эта будет разрешена, возможно, даже к тому сезону, о котором я говорю - начало весеннего сезона, когда можно будет использовать эти активные средства передвижения. Мы даем к общему пониманию и определение так называемых средств индивидуальной мобильности, каким образом разрешить их движение на дорогах общего пользования, кому разрешить, как разрешить и, возможно, даже как контролировать", - сказал Кузин.Он добавил, что ГИБДД "не может отступать от общего тренда на развитие этого вида транспорта", но в то же время его нужно регулировать, нужны определенные рамки применения СИМ.Согласно предложенным изменениям, скорость СИМ в России предлагается ограничить 20 километрами в час, их владельцев ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения по действующим статьям КоАП РФ. В проекте также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение СИМ. Кроме того, изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах над владельцами электросамокатов.

https://ria.ru/20201126/nakazanie-1586517184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество