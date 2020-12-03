https://ria.ru/20201203/elektrosamokat-1587493091.html
Дорожные правила для электросамокатов могут появиться к началу весны
Дорожные правила для электросамокатов могут появиться к началу весны
Законодательные принципы использования электросамокатов, сигвеев, моноколес (средств индивидуальной мобильности, СИМ) и правила их регулирования могут появиться РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:17
2020-12-03T13:17
2020-12-03T13:17
россия
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576647991_0:356:3006:2047_1400x0_80_0_0_65277b2d15d2d67fe50a29c3021756c4.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законодательные принципы использования электросамокатов, сигвеев, моноколес (средств индивидуальной мобильности, СИМ) и правила их регулирования могут появиться в России уже к началу весеннего сезона, рассказал журналистам заместитель начальника ГУОБДД Владимир Кузин."Проблема эта будет разрешена, возможно, даже к тому сезону, о котором я говорю - начало весеннего сезона, когда можно будет использовать эти активные средства передвижения. Мы даем к общему пониманию и определение так называемых средств индивидуальной мобильности, каким образом разрешить их движение на дорогах общего пользования, кому разрешить, как разрешить и, возможно, даже как контролировать", - сказал Кузин.Он добавил, что ГИБДД "не может отступать от общего тренда на развитие этого вида транспорта", но в то же время его нужно регулировать, нужны определенные рамки применения СИМ.Согласно предложенным изменениям, скорость СИМ в России предлагается ограничить 20 километрами в час, их владельцев ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения по действующим статьям КоАП РФ. В проекте также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение СИМ. Кроме того, изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах над владельцами электросамокатов.
https://ria.ru/20201126/nakazanie-1586517184.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576647991_140:0:2869:2047_1400x0_80_0_0_8bbeff253f007fe6158d03868b79a862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законодательные принципы использования электросамокатов, сигвеев, моноколес (средств индивидуальной мобильности, СИМ) и правила их регулирования могут появиться в России уже к началу весеннего сезона, рассказал журналистам заместитель начальника ГУОБДД Владимир Кузин.
"Проблема эта будет разрешена, возможно, даже к тому сезону, о котором я говорю - начало весеннего сезона, когда можно будет использовать эти активные средства передвижения. Мы даем к общему пониманию и определение так называемых средств индивидуальной мобильности, каким образом разрешить их движение на дорогах общего пользования, кому разрешить, как разрешить и, возможно, даже как контролировать", - сказал Кузин.
Он добавил, что ГИБДД
"не может отступать от общего тренда на развитие этого вида транспорта", но в то же время его нужно регулировать, нужны определенные рамки применения СИМ.
Согласно предложенным изменениям, скорость СИМ в России предлагается ограничить 20 километрами в час, их владельцев ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения по действующим статьям КоАП РФ. В проекте также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение СИМ. Кроме того, изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах над владельцами электросамокатов.