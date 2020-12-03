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Дорожные правила для электросамокатов могут появиться к началу весны
Дорожные правила для электросамокатов могут появиться к началу весны
Законодательные принципы использования электросамокатов, сигвеев, моноколес (средств индивидуальной мобильности, СИМ) и правила их регулирования могут появиться РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:17
2020-12-03T13:17
россия
авто
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законодательные принципы использования электросамокатов, сигвеев, моноколес (средств индивидуальной мобильности, СИМ) и правила их регулирования могут появиться в России уже к началу весеннего сезона, рассказал журналистам заместитель начальника ГУОБДД Владимир Кузин."Проблема эта будет разрешена, возможно, даже к тому сезону, о котором я говорю - начало весеннего сезона, когда можно будет использовать эти активные средства передвижения. Мы даем к общему пониманию и определение так называемых средств индивидуальной мобильности, каким образом разрешить их движение на дорогах общего пользования, кому разрешить, как разрешить и, возможно, даже как контролировать", - сказал Кузин.Он добавил, что ГИБДД "не может отступать от общего тренда на развитие этого вида транспорта", но в то же время его нужно регулировать, нужны определенные рамки применения СИМ.Согласно предложенным изменениям, скорость СИМ в России предлагается ограничить 20 километрами в час, их владельцев ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения по действующим статьям КоАП РФ. В проекте также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение СИМ. Кроме того, изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах над владельцами электросамокатов.
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россия, авто, общество

Дорожные правила для электросамокатов могут появиться к началу весны

13:17 03.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина в защитном шлеме катается на электросамокате
Мужчина в защитном шлеме катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Законодательные принципы использования электросамокатов, сигвеев, моноколес (средств индивидуальной мобильности, СИМ) и правила их регулирования могут появиться в России уже к началу весеннего сезона, рассказал журналистам заместитель начальника ГУОБДД Владимир Кузин.
"Проблема эта будет разрешена, возможно, даже к тому сезону, о котором я говорю - начало весеннего сезона, когда можно будет использовать эти активные средства передвижения. Мы даем к общему пониманию и определение так называемых средств индивидуальной мобильности, каким образом разрешить их движение на дорогах общего пользования, кому разрешить, как разрешить и, возможно, даже как контролировать", - сказал Кузин.
Он добавил, что ГИБДД "не может отступать от общего тренда на развитие этого вида транспорта", но в то же время его нужно регулировать, нужны определенные рамки применения СИМ.
Согласно предложенным изменениям, скорость СИМ в России предлагается ограничить 20 километрами в час, их владельцев ждут штрафы за нарушение правил дорожного движения по действующим статьям КоАП РФ. В проекте также предполагается ввести новые дорожные знаки, регулирующие движение СИМ. Кроме того, изменения в ПДД установят приоритет пешеходов на тротуарах над владельцами электросамокатов.
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