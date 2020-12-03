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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201203/dubna-1587513801.html
Подмосковная "Дубна" стала лидером в рейтинге российских ОЭЗ
Подмосковная "Дубна" стала лидером в рейтинге российских ОЭЗ
Самая крупная в России по числу компаний-резидентов Особая экономическая зона "Дубна" в Подмосковье названа лидером IV Национального рейтинга российских ОЭЗ... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:51
2020-12-03T14:51
новости подмосковья
андрей воробьев
дубна
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самая крупная в России по числу компаний-резидентов Особая экономическая зона "Дубна" в Подмосковье названа лидером IV Национального рейтинга российских ОЭЗ среди зон технико-внедренческого типа, сообщает пресс-служба правительства области.Рейтинг составляется Ассоциацией кластеров и технопарков России совместно с министерством экономического развития РФ, в 2020 году в него вошло 16 ОЭЗ из 12 регионов. Эксперты оценивали их по 26 показателям, включая инвестиционную привлекательность и информационную открытость.В ОЭЗ "Дубна" работают 170 резидентов - более 20% всех резидентов ОЭЗ в России. Как отметил гендиректор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев, ОЭЗ имеет выгодное экономико-географическое положение и полностью подготовленную инфраструктуру, в том числе таможенную. Для резидентов определены выгодные условия землепользования, им оказывается всесторонняя административная, информационная и финансовая поддержка, что помогает сократить инвестиционную фазу, издержки и быстрее приступить к коммерческому выпуску продукции.За весь период деятельности налоговые поступления от резидентов "Дубны" значительно превысили объем предоставленных льгот, здесь создано 4,4 тысячи рабочих мест. Даже в период пандемии "Дубна" показала рост по отчислениям в бюджеты всех уровней: за 3 квартала - более 2 миллиардов рублей.Особые экономические зоны - это территории с особым режимом предпринимательской деятельности (в том числе с процедурой свободной таможенной зоны), которые определяет правительство РФ. На территориях ОЭЗ развернуты производства около 830 резидентов, которые предоставляют более 42 тысяч рабочих мест специалистам различных отраслей. Общий объем вложенных частных инвестиций резидентов - 497 миллиардов рублей. 146 резидентов с иностранным капиталом (из более 33 стран) вложили в свои производства в ОЭЗ более 243 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587485018.html
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андрей воробьев, дубна

Подмосковная "Дубна" стала лидером в рейтинге российских ОЭЗ

14:51 03.12.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПодмосковная "Дубна" стала лидером в рейтинге российских ОЭЗ
Подмосковная Дубна стала лидером в рейтинге российских ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Самая крупная в России по числу компаний-резидентов Особая экономическая зона "Дубна" в Подмосковье названа лидером IV Национального рейтинга российских ОЭЗ среди зон технико-внедренческого типа, сообщает пресс-служба правительства области.
Рейтинг составляется Ассоциацией кластеров и технопарков России совместно с министерством экономического развития РФ, в 2020 году в него вошло 16 ОЭЗ из 12 регионов. Эксперты оценивали их по 26 показателям, включая инвестиционную привлекательность и информационную открытость.
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В ОЭЗ "Дубна" работают 170 резидентов - более 20% всех резидентов ОЭЗ в России. Как отметил гендиректор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев, ОЭЗ имеет выгодное экономико-географическое положение и полностью подготовленную инфраструктуру, в том числе таможенную. Для резидентов определены выгодные условия землепользования, им оказывается всесторонняя административная, информационная и финансовая поддержка, что помогает сократить инвестиционную фазу, издержки и быстрее приступить к коммерческому выпуску продукции.
За весь период деятельности налоговые поступления от резидентов "Дубны" значительно превысили объем предоставленных льгот, здесь создано 4,4 тысячи рабочих мест. Даже в период пандемии "Дубна" показала рост по отчислениям в бюджеты всех уровней: за 3 квартала - более 2 миллиардов рублей.
"Дубна - стратегически важный для Подмосковья и всей нашей страны наукоград. Вдвойне ценно, когда наука внедряется в экономику. Для этого в свое время и была создана особая экономическая зона "Дубна", здесь наработки ученых находят свое применение. Инновационные предприятия формируют налоги, рабочие места для наших жителей, также приезжают уникальные специалисты. Мы, в свою очередь, стараемся создавать для них комфортные условия и достойное качество жизни, - приводится в сообщении комментарий губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Особые экономические зоны - это территории с особым режимом предпринимательской деятельности (в том числе с процедурой свободной таможенной зоны), которые определяет правительство РФ. На территориях ОЭЗ развернуты производства около 830 резидентов, которые предоставляют более 42 тысяч рабочих мест специалистам различных отраслей. Общий объем вложенных частных инвестиций резидентов - 497 миллиардов рублей. 146 резидентов с иностранным капиталом (из более 33 стран) вложили в свои производства в ОЭЗ более 243 миллиардов рублей.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевДубна
 
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