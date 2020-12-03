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Назван симптом двух видов рака
Назван симптом двух видов рака
Язвы в полости рта могут сигнализировать о целом списке заболеваний, среди которых рак. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Национальную службу... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:35
2020-12-03T18:35
2020-12-03T18:35
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Язвы в полости рта могут сигнализировать о целом списке заболеваний, среди которых рак. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS). "Рак полости рта все чаще встречается у молодых людей и женщин, вероятно, в результате передачи половым путем", — сказала челюстно-лицевой хирург Кэрри Ньюлендс. Этот вид онкологических заболеваний часто бывает вызван вирусом папилломы человека. Отмечается, что язвы во рту также могут быть симптомом рака шейки матки.Повреждения полости рта могут быть и механическими. Иногда они вызваны неправильным использованием зубной щетки, трением о вставную челюсть, ожогами от горячей пищи. Среди других причин язв во рту отмечаются аутоиммунные заболевания, дефицит витаминов и железа, болезнь Крона, красный плоский лишай и инфекция простого герпеса. "Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель, — это повод обратиться к врачу", — говорится в статье.
https://ria.ru/20201101/nogi-1582541121.html
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Язвы в полости рта могут сигнализировать о целом списке заболеваний, среди которых рак. Об этом сообщает Daily Express
со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии
(NHS).
"Рак полости рта все чаще встречается у молодых людей и женщин, вероятно, в результате передачи половым путем", — сказала челюстно-лицевой хирург Кэрри Ньюлендс.
Этот вид онкологических заболеваний часто бывает вызван вирусом папилломы человека.
Отмечается, что язвы во рту также могут быть симптомом рака шейки матки.
Повреждения полости рта могут быть и механическими. Иногда они вызваны неправильным использованием зубной щетки, трением о вставную челюсть, ожогами от горячей пищи. Среди других причин язв во рту отмечаются аутоиммунные заболевания, дефицит витаминов и железа, болезнь Крона, красный плоский лишай и инфекция простого герпеса.
"Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель, — это повод обратиться к врачу", — говорится в статье.