https://ria.ru/20201203/cancer-1587559419.html

Назван симптом двух видов рака

Назван симптом двух видов рака

Язвы в полости рта могут сигнализировать о целом списке заболеваний, среди которых рак. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Национальную службу... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:35

2020-12-03T18:35

2020-12-03T18:35

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Язвы в полости рта могут сигнализировать о целом списке заболеваний, среди которых рак. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS). "Рак полости рта все чаще встречается у молодых людей и женщин, вероятно, в результате передачи половым путем", — сказала челюстно-лицевой хирург Кэрри Ньюлендс. Этот вид онкологических заболеваний часто бывает вызван вирусом папилломы человека. Отмечается, что язвы во рту также могут быть симптомом рака шейки матки.Повреждения полости рта могут быть и механическими. Иногда они вызваны неправильным использованием зубной щетки, трением о вставную челюсть, ожогами от горячей пищи. Среди других причин язв во рту отмечаются аутоиммунные заболевания, дефицит витаминов и железа, болезнь Крона, красный плоский лишай и инфекция простого герпеса. "Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель, — это повод обратиться к врачу", — говорится в статье.

https://ria.ru/20201101/nogi-1582541121.html

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здоровье - общество, общество