https://ria.ru/20201203/bogosluzheniya-1587498945.html

Власти Петербурга ограничили число участников богослужений в храмах

Власти Петербурга ограничили число участников богослужений в храмах

Вводимые меры, сокращающие возможное число участников публичных мероприятий до 50, касаются и церковных служб, сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:46

2020-12-03T13:46

2020-12-03T13:46

религия и мировоззрение

евгений елин

новости - религия и мировоззрение

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Вводимые меры, сокращающие возможное число участников публичных мероприятий до 50, касаются и церковных служб, сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Евгений Елин."Ограничения касаются и церковных служб. Обычно они выпускают свое постановление, до сих пор наши решения совпадали, в ближайшее время ожидаем от них решения", - сказал Елин на онлайн-брифинге.В Петербурге с 25 декабря до 10 января рестораны будут работать только до 7 вечера, а с 30 декабря до 3 января вообще будут закрыты. С 30 декабря до 10 января будут закрыты музеи, театры и запрещены автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50%. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Проведение культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 зрителей необходимо согласовывать с городским комитетом по культуре.

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евгений елин, новости - религия и мировоззрение, санкт-петербург