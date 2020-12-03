Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201203/bogosluzheniya-1587498945.html
Власти Петербурга ограничили число участников богослужений в храмах
Власти Петербурга ограничили число участников богослужений в храмах
Вводимые меры, сокращающие возможное число участников публичных мероприятий до 50, касаются и церковных служб, сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:46
2020-12-03T13:46
религия и мировоззрение
евгений елин
новости - религия и мировоззрение
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/84/1555368404_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_57f2b5bbfbc0430eeb8950363757fee0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Вводимые меры, сокращающие возможное число участников публичных мероприятий до 50, касаются и церковных служб, сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Евгений Елин."Ограничения касаются и церковных служб. Обычно они выпускают свое постановление, до сих пор наши решения совпадали, в ближайшее время ожидаем от них решения", - сказал Елин на онлайн-брифинге.В Петербурге с 25 декабря до 10 января рестораны будут работать только до 7 вечера, а с 30 декабря до 3 января вообще будут закрыты. С 30 декабря до 10 января будут закрыты музеи, театры и запрещены автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50%. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Проведение культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 зрителей необходимо согласовывать с городским комитетом по культуре.
https://ria.ru/20201201/rozhdestvo-1587141578.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155536/84/1555368404_133:0:1200:800_1400x0_80_0_0_7d0c9faa3b2bb963c8aab4d88b3d02c7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений елин, новости - религия и мировоззрение, санкт-петербург

Власти Петербурга ограничили число участников богослужений в храмах

13:46 03.12.2020
 
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)храм Ксении Блаженной в Петербурге
храм Ксении Блаженной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Вводимые меры, сокращающие возможное число участников публичных мероприятий до 50, касаются и церковных служб, сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.
"Ограничения касаются и церковных служб. Обычно они выпускают свое постановление, до сих пор наши решения совпадали, в ближайшее время ожидаем от них решения", - сказал Елин на онлайн-брифинге.
В Петербурге с 25 декабря до 10 января рестораны будут работать только до 7 вечера, а с 30 декабря до 3 января вообще будут закрыты. С 30 декабря до 10 января будут закрыты музеи, театры и запрещены автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 13:23Религия и мировоззрение
РПЦ встретит Рождество в любой эпидемиологической обстановке
Действующие ограничительные меры по коронавирусу в Петербурге предусматривают, в частности, ограничение заполняемости залов театров, кинотеатров и концертных площадок. С середины ноября предельное количество зрителей было установлено на уровне 50%. С 1 декабря заполняемость концертных залов, а также залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Проведение культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 зрителей необходимо согласовывать с городским комитетом по культуре.
 
Религия и мировоззрениеЕвгений ЕлинНовости - Религия и мировоззрениеСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
07:10В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19
07:06В Роспотребнадзоре оценили эффективность масок с клапаном
06:46Врач объяснил, как избавиться от ночных кошмаров
Лента новостейМолния