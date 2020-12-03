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Почти 40 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2021 году
Почти 40 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2021 году
Почти 40 общественных территорий планируется благоустроить в Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:29
2020-12-03T12:29
2020-12-03T12:29
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Почти 40 общественных территорий планируется благоустроить в Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.В 2020 году на реализацию государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018–2022 годы" предусмотрено 8,1 миллиардов. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета в размере 2,7 миллиардов рублей."39 общественных территорий включат в себя благоустройство площадей и скверов, набережных, парков, центров городов и пешеходных маршрутов. В настоящее время работы завершены на 28 объектах, ещё на 6 закончат до конца 2020 года, остальные завершат в 2021 году", - приводятся слова председателя комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игоря Коханого.
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московская областная дума, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости.
Почти 40 общественных территорий планируется благоустроить в Московской области
в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы
.
В 2020 году на реализацию государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018–2022 годы" предусмотрено 8,1 миллиардов. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета в размере 2,7 миллиардов рублей.
"39 общественных территорий включат в себя благоустройство площадей и скверов, набережных, парков, центров городов и пешеходных маршрутов. В настоящее время работы завершены на 28 объектах, ещё на 6 закончат до конца 2020 года, остальные завершат в 2021 году", - приводятся слова председателя комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игоря Коханого.