https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587485018.html

Почти 40 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2021 году

Почти 40 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2021 году

Почти 40 общественных территорий планируется благоустроить в Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:29

2020-12-03T12:29

2020-12-03T12:29

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Почти 40 общественных территорий планируется благоустроить в Московской области в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.В 2020 году на реализацию государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018–2022 годы" предусмотрено 8,1 миллиардов. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета в размере 2,7 миллиардов рублей."39 общественных территорий включат в себя благоустройство площадей и скверов, набережных, парков, центров городов и пешеходных маршрутов. В настоящее время работы завершены на 28 объектах, ещё на 6 закончат до конца 2020 года, остальные завершат в 2021 году", - приводятся слова председателя комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игоря Коханого.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/avtobus-1587394455.html

московская область (подмосковье)

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московская областная дума, московская область (подмосковье)