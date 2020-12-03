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Путин призвал привлекать бизнес к конкурсам для людей с инвалидностью
Путин призвал привлекать бизнес к конкурсам для людей с инвалидностью
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и администрацию президента продумать более широкое участие бизнеса, госкомпаний в сопровождении конкурсов... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:53
2020-12-03T15:53
2020-12-03T15:53
сергей кравцов
сергей кириенко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и администрацию президента продумать более широкое участие бизнеса, госкомпаний в сопровождении конкурсов мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также решить вопрос с предоставлением сертификатов на обучение для победителей конкурса профессионального мастерства Абилимпикс.Абилимпикс является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью."Если люди приходят на конкурсы подобного рода, даже если они не побеждают, все равно это люди, заряженные на результат, заряженные на то, чтобы вернуться к нормальной жизни, несмотря на свои проблемы со здоровьем. Я вас (первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко), прошу вместе с коллегами из правительства продумать более широкое участие бизнеса, государственных компаний в сопровождении конкурсов подобного рода", - заявил Путин в ходе встречи с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями.По мнению президента, и тогда бизнес обратит внимание и на тех людей, которые не завоевывают призовых мест."Мы уже в этом году первый шаг сделали: на портале "Работа в России специальный раздел организовали для ребят, которые участвовали и стали победителями конкурса (Абилимпикс), как вы сказали, уже у нас порядка 300 резюме размещается, и действительно ребята, как сегодня они говорили, трудоустраиваются. Но обязательно вот эти сертификаты (на образовательные услуги), о чем вы говорили, реализуем", - добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Путин также отметил, что ему за ребят, не получивших сертификаты, "так обидно, я сейчас это слышу, мне реально за них обидно, потому что ведь люди не просто так посидели, они приняли участие в этом соревновании". Президент выразил уверенность, что даже если участники конкурса не достигли первого, второго или третьего места, они показали хороший результат, и отметил, что ему также "обидно, если их ожидания не оправдываются от участия в таких мероприятиях, в конкурсах подобного рода".
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сергей кравцов, сергей кириенко, владимир путин, общество
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
попросил правительство и администрацию президента продумать более широкое участие бизнеса, госкомпаний в сопровождении конкурсов мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также решить вопрос с предоставлением сертификатов на обучение для победителей конкурса профессионального мастерства Абилимпикс.
Абилимпикс является международным некоммерческим движением, цель которого – повышение престижа рабочих профессий, развитие профобразования и содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью.
"Если люди приходят на конкурсы подобного рода, даже если они не побеждают, все равно это люди, заряженные на результат, заряженные на то, чтобы вернуться к нормальной жизни, несмотря на свои проблемы со здоровьем. Я вас (первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко
), прошу вместе с коллегами из правительства продумать более широкое участие бизнеса, государственных компаний в сопровождении конкурсов подобного рода", - заявил Путин в ходе встречи с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями.
По мнению президента, и тогда бизнес обратит внимание и на тех людей, которые не завоевывают призовых мест.
"Мы уже в этом году первый шаг сделали: на портале "Работа в России специальный раздел организовали для ребят, которые участвовали и стали победителями конкурса (Абилимпикс), как вы сказали, уже у нас порядка 300 резюме размещается, и действительно ребята, как сегодня они говорили, трудоустраиваются. Но обязательно вот эти сертификаты (на образовательные услуги), о чем вы говорили, реализуем", - добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов
.
Путин также отметил, что ему за ребят, не получивших сертификаты, "так обидно, я сейчас это слышу, мне реально за них обидно, потому что ведь люди не просто так посидели, они приняли участие в этом соревновании". Президент выразил уверенность, что даже если участники конкурса не достигли первого, второго или третьего места, они показали хороший результат, и отметил, что ему также "обидно, если их ожидания не оправдываются от участия в таких мероприятиях, в конкурсах подобного рода".