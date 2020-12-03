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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201203/biznes-1587503735.html
Уголовных дел на бизнесменов в Татарстане стало в четыре раза меньше
Уголовных дел на бизнесменов в Татарстане стало в четыре раза меньше
Количество уголовных дел в отношении предпринимателей в Татарстане в 2020 году снизилось с 45 до 11, республика лидирует в Приволжье по снижению данного... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:04
2020-12-03T14:04
республика татарстан
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рустам минниханов
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общество
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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Количество уголовных дел в отношении предпринимателей в Татарстане в 2020 году снизилось с 45 до 11, республика лидирует в Приволжье по снижению данного показателя, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена республики со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова."Республика Татарстан в 2020 году стала лидером среди всех регионов ПФО по снижению количества уголовных дел, возбужденных по "экономическим" статьям. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен России Борис Титов в ходе онлайн-приема предпринимателей… Если в 2019 году таких дел было возбуждено 45, то в 2020 – только 11", - говорится в сообщении.По информации уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, в случае необходимости предпринимателям, которым предъявлено обвинение по экономическим статьям уголовного кодекса, оказывается юридическая помощь, в том числе с привлечением pro bono экспертов, сотрудничающих с центром общественных процедур "Бизнес против коррупции". Кроме того, представители бизнес-омбудсмена регулярно посещают обвиняемых предпринимателей в СИЗО и консультируют их по разным вопросам.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчёркивал важность поддержки предпринимательства. В ходе встречи с предпринимателями 16 ноября он отметил, что эффективное развитие республики и страны в целом неразрывно связано с развитием малого и среднего бизнеса. По словам Минниханова, предприниматель создает новые предприятия и новые рабочие места, поэтому для республики важен каждый предприниматель, независимо от масштаба его бизнеса.
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борис титов, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество

Уголовных дел на бизнесменов в Татарстане стало в четыре раза меньше

14:04 03.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Количество уголовных дел в отношении предпринимателей в Татарстане в 2020 году снизилось с 45 до 11, республика лидирует в Приволжье по снижению данного показателя, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена республики со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
"Республика Татарстан в 2020 году стала лидером среди всех регионов ПФО по снижению количества уголовных дел, возбужденных по "экономическим" статьям. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен России Борис Титов в ходе онлайн-приема предпринимателей… Если в 2019 году таких дел было возбуждено 45, то в 2020 – только 11", - говорится в сообщении.
По информации уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, в случае необходимости предпринимателям, которым предъявлено обвинение по экономическим статьям уголовного кодекса, оказывается юридическая помощь, в том числе с привлечением pro bono экспертов, сотрудничающих с центром общественных процедур "Бизнес против коррупции". Кроме того, представители бизнес-омбудсмена регулярно посещают обвиняемых предпринимателей в СИЗО и консультируют их по разным вопросам.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчёркивал важность поддержки предпринимательства. В ходе встречи с предпринимателями 16 ноября он отметил, что эффективное развитие республики и страны в целом неразрывно связано с развитием малого и среднего бизнеса. По словам Минниханова, предприниматель создает новые предприятия и новые рабочие места, поэтому для республики важен каждый предприниматель, независимо от масштаба его бизнеса.
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
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Республика ТатарстанБорис ТитовРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
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