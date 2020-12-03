https://ria.ru/20201203/biznes-1587503735.html

Уголовных дел на бизнесменов в Татарстане стало в четыре раза меньше

Уголовных дел на бизнесменов в Татарстане стало в четыре раза меньше

Количество уголовных дел в отношении предпринимателей в Татарстане в 2020 году снизилось с 45 до 11, республика лидирует в Приволжье по снижению данного... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:04

2020-12-03T14:04

2020-12-03T14:04

республика татарстан

борис титов

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Количество уголовных дел в отношении предпринимателей в Татарстане в 2020 году снизилось с 45 до 11, республика лидирует в Приволжье по снижению данного показателя, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена республики со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова."Республика Татарстан в 2020 году стала лидером среди всех регионов ПФО по снижению количества уголовных дел, возбужденных по "экономическим" статьям. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен России Борис Титов в ходе онлайн-приема предпринимателей… Если в 2019 году таких дел было возбуждено 45, то в 2020 – только 11", - говорится в сообщении.По информации уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, в случае необходимости предпринимателям, которым предъявлено обвинение по экономическим статьям уголовного кодекса, оказывается юридическая помощь, в том числе с привлечением pro bono экспертов, сотрудничающих с центром общественных процедур "Бизнес против коррупции". Кроме того, представители бизнес-омбудсмена регулярно посещают обвиняемых предпринимателей в СИЗО и консультируют их по разным вопросам.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчёркивал важность поддержки предпринимательства. В ходе встречи с предпринимателями 16 ноября он отметил, что эффективное развитие республики и страны в целом неразрывно связано с развитием малого и среднего бизнеса. По словам Минниханова, предприниматель создает новые предприятия и новые рабочие места, поэтому для республики важен каждый предприниматель, независимо от масштаба его бизнеса.

https://ria.ru/20200617/1573074216.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис титов, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество