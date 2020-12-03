Уголовных дел на бизнесменов в Татарстане стало в четыре раза меньше
КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Количество уголовных дел в отношении предпринимателей в Татарстане в 2020 году снизилось с 45 до 11, республика лидирует в Приволжье по снижению данного показателя, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена республики со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
"Республика Татарстан в 2020 году стала лидером среди всех регионов ПФО по снижению количества уголовных дел, возбужденных по "экономическим" статьям. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен России Борис Титов в ходе онлайн-приема предпринимателей… Если в 2019 году таких дел было возбуждено 45, то в 2020 – только 11", - говорится в сообщении.
По информации уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, в случае необходимости предпринимателям, которым предъявлено обвинение по экономическим статьям уголовного кодекса, оказывается юридическая помощь, в том числе с привлечением pro bono экспертов, сотрудничающих с центром общественных процедур "Бизнес против коррупции". Кроме того, представители бизнес-омбудсмена регулярно посещают обвиняемых предпринимателей в СИЗО и консультируют их по разным вопросам.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчёркивал важность поддержки предпринимательства. В ходе встречи с предпринимателями 16 ноября он отметил, что эффективное развитие республики и страны в целом неразрывно связано с развитием малого и среднего бизнеса. По словам Минниханова, предприниматель создает новые предприятия и новые рабочие места, поэтому для республики важен каждый предприниматель, независимо от масштаба его бизнеса.