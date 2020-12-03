https://ria.ru/20201203/bezhentsy-1587504162.html

В Карабах за сутки вернулись 1479 беженцев

В Карабах за сутки вернулись 1479 беженцев

В Нагорный Карабах за сутки при содействии российских миротворцев вернулись 1479 беженцев, итого - более 28 тысяч, сообщил журналистам в четверг официальный... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:06

2020-12-03T14:06

2020-12-03T14:06

ситуация в нагорном карабахе

игорь конашенков

нагорный карабах

армения

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Нагорный Карабах за сутки при содействии российских миротворцев вернулись 1479 беженцев, итого - более 28 тысяч, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 1479 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 28 тысяч беженцев", - сказал генерал.Режим прекращения огня соблюдается по-прежнему по всей линии соприкосновения. Российские миротворцы продолжают очистку от взрывоопасных предметов районов Нагорного Карабаха - за сутки очищено более шести гектаров территории, двух километров дорог, уничтожено 18 взрывоопасных предметов.В селе Ханабад российские военные врачи оказали помощь 48 жителям, в том числе 12 детям. Развертывается второй военный госпиталь в городе Мардакерт.

нагорный карабах

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, нагорный карабах, армения, в мире