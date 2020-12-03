https://ria.ru/20201203/belaes-1587552525.html

Первый блок Белорусской АЭС отключили для тестирования оборудования

Первый блок Белорусской АЭС отключили для тестирования оборудования

Первый энергоблок Белорусской АЭС планово остановлен для тестирования систем и оборудования, сообщила в четверг пресс-служба минэнерго республики. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T17:47

2020-12-03T17:47

2020-12-03T17:52

белорусская аэс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583502735_0:135:2592:1593_1400x0_80_0_0_5857c1949d4de9df8c6e48836117599f.jpg

МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС планово остановлен для тестирования систем и оборудования, сообщила в четверг пресс-служба минэнерго республики."В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря", - говорится в сообщении минэнерго в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20201203/litva-1587535037.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, в мире