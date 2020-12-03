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Первый блок Белорусской АЭС отключили для тестирования оборудования
Первый блок Белорусской АЭС отключили для тестирования оборудования
Первый энергоблок Белорусской АЭС планово остановлен для тестирования систем и оборудования, сообщила в четверг пресс-служба минэнерго республики. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T17:47
2020-12-03T17:47
2020-12-03T17:52
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МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС планово остановлен для тестирования систем и оборудования, сообщила в четверг пресс-служба минэнерго республики."В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря", - говорится в сообщении минэнерго в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20201203/litva-1587535037.html
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