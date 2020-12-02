https://ria.ru/20201202/zima-1587266605.html

Москвичей призвали "ловить момент" для катания на лыжах этой зимой

Москвичей призвали "ловить момент" для катания на лыжах этой зимой

Снежный покров грядущей зимой, вероятно, будет значительнее, чем в прошлом году, но все равно может быть неустойчивым, поэтому москвичам следует использовать... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T05:11

2020-12-02T05:11

2020-12-02T05:11

марина макарова

россия

погода

гидрометцентр

москва

зима

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Снежный покров грядущей зимой, вероятно, будет значительнее, чем в прошлом году, но все равно может быть неустойчивым, поэтому москвичам следует использовать любую возможность покататься на санках и лыжах, сказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.Она напомнила, что в соответствии с долгосрочным прогнозом Гидрометцентра, зима в этом году в Европейской части России ожидается теплее нормы, но более холодная, чем предыдущая. По ее предположению, снежный покров в этом году также будет значительнее, чем в прошлом.

https://ria.ru/20201201/sneg-1587129273.html

россия

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зима

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина макарова, россия, погода, гидрометцентр, москва, зима, общество