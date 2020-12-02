https://ria.ru/20201202/zima-1587266605.html
Москвичей призвали "ловить момент" для катания на лыжах этой зимой
Москвичей призвали "ловить момент" для катания на лыжах этой зимой
Снежный покров грядущей зимой, вероятно, будет значительнее, чем в прошлом году, но все равно может быть неустойчивым, поэтому москвичам следует использовать... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:11
2020-12-02T05:11
2020-12-02T05:11
марина макарова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Снежный покров грядущей зимой, вероятно, будет значительнее, чем в прошлом году, но все равно может быть неустойчивым, поэтому москвичам следует использовать любую возможность покататься на санках и лыжах, сказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.Она напомнила, что в соответствии с долгосрочным прогнозом Гидрометцентра, зима в этом году в Европейской части России ожидается теплее нормы, но более холодная, чем предыдущая. По ее предположению, снежный покров в этом году также будет значительнее, чем в прошлом.
https://ria.ru/20201201/sneg-1587129273.html
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марина макарова, россия, погода, гидрометцентр, москва, зима, общество