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Москвичей призвали "ловить момент" для катания на лыжах этой зимой
Москвичей призвали "ловить момент" для катания на лыжах этой зимой
Снежный покров грядущей зимой, вероятно, будет значительнее, чем в прошлом году, но все равно может быть неустойчивым, поэтому москвичам следует использовать... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T05:11
2020-12-02T05:11
марина макарова
россия
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гидрометцентр
москва
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Снежный покров грядущей зимой, вероятно, будет значительнее, чем в прошлом году, но все равно может быть неустойчивым, поэтому москвичам следует использовать любую возможность покататься на санках и лыжах, сказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.Она напомнила, что в соответствии с долгосрочным прогнозом Гидрометцентра, зима в этом году в Европейской части России ожидается теплее нормы, но более холодная, чем предыдущая. По ее предположению, снежный покров в этом году также будет значительнее, чем в прошлом.
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марина макарова, россия, погода, гидрометцентр, москва, зима, общество

Москвичей призвали "ловить момент" для катания на лыжах этой зимой

05:11 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМальчик с санками
Мальчик с санками - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Снежный покров грядущей зимой, вероятно, будет значительнее, чем в прошлом году, но все равно может быть неустойчивым, поэтому москвичам следует использовать любую возможность покататься на санках и лыжах, сказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Надо ловить момент, чтобы покататься на лыжах, на санках. Так и в прошлом году было. Это не такой устойчивый процесс сейчас в наших широтах (умеренных). Морозная погода может прерываться западными влияниями, когда дело доходит до оттепели. В зависимости от того, сколько снега нападало за предыдущие дни, он может остаться, а может растаять. Нужно в любом случае ловить момент", - сказала Макарова.
Она напомнила, что в соответствии с долгосрочным прогнозом Гидрометцентра, зима в этом году в Европейской части России ожидается теплее нормы, но более холодная, чем предыдущая. По ее предположению, снежный покров в этом году также будет значительнее, чем в прошлом.
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