https://ria.ru/20201202/zaderzhanie-1587309471.html

На Украине опровергли сообщения о задержании вице-премьера в Турции

На Украине опровергли сообщения о задержании вице-премьера в Турции

Пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины назвала ложной информацию о том, что вице-премьера Олега Уруского задержали РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:07

2020-12-02T12:07

2020-12-02T12:07

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

верховная рада украины

турция

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587277486_0:350:1765:1343_1400x0_80_0_0_f6718d721ac9f0f3f48bc3da49a4f446.jpg

КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины назвала ложной информацию о том, что вице-премьера Олега Уруского задержали в Турции за дебош в отеле, и потребовала от опубликовавших ее СМИ извинений.Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что турецкие правоохранители задержали вице-премьера Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруского за пьяный дебош в отеле. Ряд СМИ со ссылкой на Киву опубликовали эту информацию, в том числе сайт телеканала "112. Украина"."Пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины требует опровержения и извинения по опубликованной информации на сайте канала "112. Украина" и растиражированной некоторыми СМИ о задержании правоохранителями вице-премьера Украины Олега Уруского в Турции. Эта информация носит дискредитационный характер и является абсолютно ложной", - говорится в заявлении пресс-службы в Facebook.Также министерство обратилось к журналистам с просьбой тщательно проверять информацию и не писать ложные и непроверенные новости, особенно если они поступают от "лиц с сомнительной репутацией".

https://ria.ru/20201201/deputat-1587226298.html

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, турция, украина, в мире