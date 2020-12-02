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На Украине опровергли сообщения о задержании вице-премьера в Турции
На Украине опровергли сообщения о задержании вице-премьера в Турции
Пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины назвала ложной информацию о том, что вице-премьера Олега Уруского задержали РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:07
2020-12-02T12:07
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
верховная рада украины
турция
украина
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КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины назвала ложной информацию о том, что вице-премьера Олега Уруского задержали в Турции за дебош в отеле, и потребовала от опубликовавших ее СМИ извинений.Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что турецкие правоохранители задержали вице-премьера Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруского за пьяный дебош в отеле. Ряд СМИ со ссылкой на Киву опубликовали эту информацию, в том числе сайт телеканала "112. Украина"."Пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины требует опровержения и извинения по опубликованной информации на сайте канала "112. Украина" и растиражированной некоторыми СМИ о задержании правоохранителями вице-премьера Украины Олега Уруского в Турции. Эта информация носит дискредитационный характер и является абсолютно ложной", - говорится в заявлении пресс-службы в Facebook.Также министерство обратилось к журналистам с просьбой тщательно проверять информацию и не писать ложные и непроверенные новости, особенно если они поступают от "лиц с сомнительной репутацией".
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, турция, украина, в мире

На Украине опровергли сообщения о задержании вице-премьера в Турции

12:07 02.12.2020
 
© Фото : Кабінет Міністрів УкраїниВице-премьер Украины Олег Уруский
Вице-премьер Украины Олег Уруский - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Кабінет Міністрів України
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КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины назвала ложной информацию о том, что вице-премьера Олега Уруского задержали в Турции за дебош в отеле, и потребовала от опубликовавших ее СМИ извинений.
Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что турецкие правоохранители задержали вице-премьера Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруского за пьяный дебош в отеле. Ряд СМИ со ссылкой на Киву опубликовали эту информацию, в том числе сайт телеканала "112. Украина".
"Пресс-служба министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины требует опровержения и извинения по опубликованной информации на сайте канала "112. Украина" и растиражированной некоторыми СМИ о задержании правоохранителями вице-премьера Украины Олега Уруского в Турции. Эта информация носит дискредитационный характер и является абсолютно ложной", - говорится в заявлении пресс-службы в Facebook.
Также министерство обратилось к журналистам с просьбой тщательно проверять информацию и не писать ложные и непроверенные новости, особенно если они поступают от "лиц с сомнительной репутацией".
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