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Глава Ставрополья запустил голосование, объявлять ли 31 декабря выходным
Глава Ставрополья запустил голосование, объявлять ли 31 декабря выходным
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров запустил в своем аккаунте в соцсети голосование о том, стоит ли объявлять 31 декабря выходным днем. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:15
2020-12-02T16:15
владимир владимиров
ставропольский край
общество
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ПЯТИГОРСК, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров запустил в своем аккаунте в соцсети голосование о том, стоит ли объявлять 31 декабря выходным днем.В прошлом году вопрос о нерабочем дне 31 декабря на Ставрополье тоже решался путем голосования, тогда жители края одобрили инициативу."У нас и сегодня есть возможность сделать 31 декабря выходным. Но считаю, будет правильно вновь принять это решение: поддерживаете ли вы такую инициативу? Прошу ответить в сторис: "Должен ли день 31 декабря 2020 года стать выходным на Ставрополье?" - написал Владимиров в Instagram.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. А регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря. Первым регионом России, где 31 декабря решили сделать выходным днем, стала Белгородская область.
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владимир владимиров, ставропольский край, общество

Глава Ставрополья запустил голосование, объявлять ли 31 декабря выходным

16:15 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПродажа елочных игрушек и новогодних украшений на новогоднем базаре в ЦУМе в Москве
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЯТИГОРСК, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров запустил в своем аккаунте в соцсети голосование о том, стоит ли объявлять 31 декабря выходным днем.
В прошлом году вопрос о нерабочем дне 31 декабря на Ставрополье тоже решался путем голосования, тогда жители края одобрили инициативу.
"У нас и сегодня есть возможность сделать 31 декабря выходным. Но считаю, будет правильно вновь принять это решение: поддерживаете ли вы такую инициативу? Прошу ответить в сторис: "Должен ли день 31 декабря 2020 года стать выходным на Ставрополье?" - написал Владимиров в Instagram.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. А регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря. Первым регионом России, где 31 декабря решили сделать выходным днем, стала Белгородская область.
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