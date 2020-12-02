https://ria.ru/20201202/vooruzhenie-1587368496.html
Страны ОДКБ продолжат оснащать коллективные силы современным вооружением
Страны ОДКБ продолжат оснащать коллективные силы современным вооружением
Государства-члены ОДКБ намерены продолжить оснащение коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, говорится в Декларации Совета... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:14
2020-12-02T16:14
2020-12-02T16:14
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Государства-члены ОДКБ намерены продолжить оснащение коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, говорится в Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности."Государства – члены ОДКБ намерены продолжить оснащение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники для обеспечения их высокой боевой готовности с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам", - говорится в документе.
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