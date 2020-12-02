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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587382310.html
Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
Возможность начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в декабре есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:03
2020-12-02T17:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Возможность начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в декабре есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов, у нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Голикова отметила, что сейчас идет оценка приоритетных групп населения, в том числе врачей и педагогических работников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19

17:03 02.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Т. Голикова
Вице-премьер РФ Т. Голикова - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Возможность начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в декабре есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов, у нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки
Голикова отметила, что сейчас идет оценка приоритетных групп населения, в том числе врачей и педагогических работников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
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