https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587382310.html
Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
Возможность начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в декабре есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:03
2020-12-02T17:03
2020-12-02T17:03
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татьяна голикова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Возможность начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в декабре есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов, у нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре", - сказала Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Голикова отметила, что сейчас идет оценка приоритетных групп населения, в том числе врачей и педагогических работников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587290581.html
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