https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587282109.html

Аксенов рассказал, когда в Крыму начнут массовую вакцинацию от COVID-19

Аксенов рассказал, когда в Крыму начнут массовую вакцинацию от COVID-19

Массовая вакцинация в Крыму от коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V" начнется не ранее января 2021 года, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:55

2020-12-02T09:55

2020-12-02T09:55

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей аксенов (политик)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация в Крыму от коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V" начнется не ранее января 2021 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Мы определяемся, что в первую очередь вакцинируем тех, кто на передовой работает… Посмотрим, какие объемы вакцин получим. Думаю, что это все будет в январе месяце, не раньше", - сказал Аксенов в среду в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.Первыми, по его словам, будут вакцинироваться медики, учителя, сотрудники роспотребнадзора, работники других организаций, в которых также есть риски заражения. Глава Крыма поручил составить реестр работников, которые будут первыми проходить вакцинацию.По данным руководителя управления Росздравнадзора по республике Крым Василия Климова, в Крыму уже ведется подготовка к массовой вакцинации вакциной "Спутник V", прорабатывается логистика и места вакцинирования.В Крыму за последние сутки коронавирусом заразились 233 человека, всего с начала пандемии в регионе заболело около 16 тысяч человек, выздоровело около 12 тысяч человек. На стационарном лечении находятся 2546 человек, скончалось за весь период 299 человек, в том числе шесть за последние сутки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), республика крым, общество