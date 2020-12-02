https://ria.ru/20201202/vaktsinatsiya-1587282109.html
Аксенов рассказал, когда в Крыму начнут массовую вакцинацию от COVID-19
Аксенов рассказал, когда в Крыму начнут массовую вакцинацию от COVID-19
Массовая вакцинация в Крыму от коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V" начнется не ранее января 2021 года, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:55
2020-12-02T09:55
2020-12-02T09:55
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация в Крыму от коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V" начнется не ранее января 2021 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Мы определяемся, что в первую очередь вакцинируем тех, кто на передовой работает… Посмотрим, какие объемы вакцин получим. Думаю, что это все будет в январе месяце, не раньше", - сказал Аксенов в среду в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.Первыми, по его словам, будут вакцинироваться медики, учителя, сотрудники роспотребнадзора, работники других организаций, в которых также есть риски заражения. Глава Крыма поручил составить реестр работников, которые будут первыми проходить вакцинацию.По данным руководителя управления Росздравнадзора по республике Крым Василия Климова, в Крыму уже ведется подготовка к массовой вакцинации вакциной "Спутник V", прорабатывается логистика и места вакцинирования.В Крыму за последние сутки коронавирусом заразились 233 человека, всего с начала пандемии в регионе заболело около 16 тысяч человек, выздоровело около 12 тысяч человек. На стационарном лечении находятся 2546 человек, скончалось за весь период 299 человек, в том числе шесть за последние сутки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости.
Массовая вакцинация в Крыму от коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V" начнется не ранее января 2021 года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов
.
"Мы определяемся, что в первую очередь вакцинируем тех, кто на передовой работает… Посмотрим, какие объемы вакцин получим. Думаю, что это все будет в январе месяце, не раньше", - сказал Аксенов в среду в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Первыми, по его словам, будут вакцинироваться медики, учителя, сотрудники роспотребнадзора, работники других организаций, в которых также есть риски заражения. Глава Крыма поручил составить реестр работников, которые будут первыми проходить вакцинацию.
По данным руководителя управления Росздравнадзора
по республике Крым Василия Климова, в Крыму уже ведется подготовка к массовой вакцинации вакциной "Спутник V", прорабатывается логистика и места вакцинирования.
В Крыму за последние сутки коронавирусом заразились 233 человека, всего с начала пандемии в регионе заболело около 16 тысяч человек, выздоровело около 12 тысяч человек. На стационарном лечении находятся 2546 человек, скончалось за весь период 299 человек, в том числе шесть за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.