Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587423301.html
В ООН заявили, что только Россия предложила их сотрудникам свою вакцину
В ООН заявили, что только Россия предложила их сотрудникам свою вакцину
Никто кроме России пока не предлагал сотрудникам ООН привиться своей вакциной, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T21:17
2020-12-02T21:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
стефан дюжаррик
здоровье - общество
генеральная ассамблея оон
воз
владимир путин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:63:512:351_1400x0_80_0_0_b50aa70b271e2dce78144a1ce5112bdf.jpg
ООН, 2 дек – РИА Новости. Никто кроме России пока не предлагал сотрудникам ООН привиться своей вакциной, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. В среду разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН."Предложение вакцины для сотрудников ООН от Российской Федерации является единственным, о котором я знаю. Мы продолжаем обсуждения с ними и с ВОЗ", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, предлагала ли какая-либо страна кроме России вакцину генеральному секретарю ООН.Отвечая на вопрос, когда Гутерреш будет вакцинироваться сам, Дюжаррик заявил: "Я не сомневаюсь: как только вакцина будет доступна, он ею воспользуется. Как и все мы, я надеюсь".По его словам, генсек ООН хотел бы видеть, что вакцина доступна тем, кто нуждается в ней, прежде всего "работникам на переднем крае".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/sputnik-1587398959.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:15:512:399_1400x0_80_0_0_2d194ae06c9802e660fd08b6e9c48c62.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, стефан дюжаррик, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, воз, владимир путин, оон

В ООН заявили, что только Россия предложила их сотрудникам свою вакцину

21:17 02.12.2020
 
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Читать ria.ru в
ООН, 2 дек – РИА Новости. Никто кроме России пока не предлагал сотрудникам ООН привиться своей вакциной, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. В среду разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 18:25
Озвучена цена вакцины "Спутник V" для других стран
"Предложение вакцины для сотрудников ООН от Российской Федерации является единственным, о котором я знаю. Мы продолжаем обсуждения с ними и с ВОЗ", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, предлагала ли какая-либо страна кроме России вакцину генеральному секретарю ООН.
Отвечая на вопрос, когда Гутерреш будет вакцинироваться сам, Дюжаррик заявил: "Я не сомневаюсь: как только вакцина будет доступна, он ею воспользуется. Как и все мы, я надеюсь".
По его словам, генсек ООН хотел бы видеть, что вакцина доступна тем, кто нуждается в ней, прежде всего "работникам на переднем крае".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСтефан ДюжаррикЗдоровье - ОбществоГенеральная Ассамблея ООНВОЗВладимир ПутинООН
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Мишустин поручил утвердить правила по доставке вакцины от COVID-19
09:03В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Собянина попросили разрешить работу кафе на АЗС ночью
09:00Уникальный бесконтактный подшипник создали в России
08:55В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек
08:41В Приморье на следующей неделе поступят 500 доз вакцины от COVID-19
08:41В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС
08:32Pfizer представит данные по вакцине от коронавируса регулятору США
08:27В России запустили сайт с информацией о найме людей с инвалидностью
08:16Роскачество проверило консервы печени трески
08:15МИД Китая пояснил план создания международного механизма "кодов здоровья"
08:12В ГД предложили организатору энергоблокады Крыма примерить тюремную робу
08:00Новая российская разработка поможет вылечить дефекты роговицы глаза
07:58В Крыму объяснили нежелание Турции признать российский статус полуострова
07:43В Перми локализовали пожар в жилом доме
07:41В Сочи нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
07:06В Перми загорелась кровля жилого дома
07:04В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
07:02Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М"
07:01Названы основные ошибки при очистке автомобиля от наледи
Лента новостейМолния