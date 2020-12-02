https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587423301.html
В ООН заявили, что только Россия предложила их сотрудникам свою вакцину
В ООН заявили, что только Россия предложила их сотрудникам свою вакцину
Никто кроме России пока не предлагал сотрудникам ООН привиться своей вакциной, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T21:17
2020-12-02T21:17
2020-12-02T21:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
стефан дюжаррик
здоровье - общество
генеральная ассамблея оон
воз
владимир путин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:63:512:351_1400x0_80_0_0_b50aa70b271e2dce78144a1ce5112bdf.jpg
ООН, 2 дек – РИА Новости. Никто кроме России пока не предлагал сотрудникам ООН привиться своей вакциной, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. В среду разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН."Предложение вакцины для сотрудников ООН от Российской Федерации является единственным, о котором я знаю. Мы продолжаем обсуждения с ними и с ВОЗ", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, предлагала ли какая-либо страна кроме России вакцину генеральному секретарю ООН.Отвечая на вопрос, когда Гутерреш будет вакцинироваться сам, Дюжаррик заявил: "Я не сомневаюсь: как только вакцина будет доступна, он ею воспользуется. Как и все мы, я надеюсь".По его словам, генсек ООН хотел бы видеть, что вакцина доступна тем, кто нуждается в ней, прежде всего "работникам на переднем крае".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
https://radiosputnik.ria.ru/20201202/sputnik-1587398959.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155163/17/1551631737_0:15:512:399_1400x0_80_0_0_2d194ae06c9802e660fd08b6e9c48c62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, стефан дюжаррик, здоровье - общество, генеральная ассамблея оон, воз, владимир путин, оон