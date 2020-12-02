https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587344562.html

Россия представляет вакцину "Cпутник V" в ООН. Прямая трансляция

Россия представляет вакцину "Cпутник V" в ООН. Прямая трансляция

Министр здравоохранения Михаил Мурашко проводит презентацию российской вакцины "Спутник V" на специальной сессии Генассамблеи ООН. В мероприятии также участвуют РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:36

2020-12-02T17:36

2020-12-02T17:36

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

василий небензя

михаил мурашко

оон

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко проводит презентацию российской вакцины "Спутник V" на специальной сессии Генассамблеи ООН. В мероприятии также участвуют постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Россия представила в ООН вакцину от коронавируса Sputnik V LIVE: Россия представила в ООН вакцину от коронавируса Sputnik V 2020-12-02T17:36 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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