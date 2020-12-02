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Россия представляет вакцину "Cпутник V" в ООН. Прямая трансляция
Россия представляет вакцину "Cпутник V" в ООН. Прямая трансляция
Министр здравоохранения Михаил Мурашко проводит презентацию российской вакцины "Спутник V" на специальной сессии Генассамблеи ООН. В мероприятии также участвуют РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:36
2020-12-02T17:36
2020-12-02T17:36
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
василий небензя
михаил мурашко
оон
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко проводит презентацию российской вакцины "Спутник V" на специальной сессии Генассамблеи ООН. В мероприятии также участвуют постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
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LIVE: Россия представила в ООН вакцину от коронавируса Sputnik V
LIVE: Россия представила в ООН вакцину от коронавируса Sputnik V
2020-12-02T17:36
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видео, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, василий небензя, михаил мурашко, оон