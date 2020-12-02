https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587315988.html

Песков рассказал о производстве российских вакцин для других стран

Песков рассказал о производстве российских вакцин для других стран

Российские вакцины от коронавируса для зарубежных стран будут производиться на площадках за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:33

2020-12-02T12:33

2020-12-02T12:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса для зарубежных стран будут производиться на площадках за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается потребностей возможных потребителей этой (российской) вакцины за рубежом, то они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ выстраивает с зарубежными партнерами. Но еще раз: абсолютный приоритет - это, конечно же, россияне, которые пожелают сделать эту прививку", - заявил Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, дмитрий песков, общество