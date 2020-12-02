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Песков рассказал о производстве российских вакцин для других стран
Песков рассказал о производстве российских вакцин для других стран
Российские вакцины от коронавируса для зарубежных стран будут производиться на площадках за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:33
2020-12-02T12:33
2020-12-02T12:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса для зарубежных стран будут производиться на площадках за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается потребностей возможных потребителей этой (российской) вакцины за рубежом, то они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ выстраивает с зарубежными партнерами. Но еще раз: абсолютный приоритет - это, конечно же, россияне, которые пожелают сделать эту прививку", - заявил Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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