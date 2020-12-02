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Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"

Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"

Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V" от коронавируса, они посетят учреждения здравоохранения, в которых прошли клинические... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:36

2020-12-02T08:36

2020-12-02T08:36

распространение нового коронавируса

алла самойлова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V" от коронавируса, они посетят учреждения здравоохранения, в которых прошли клинические исследования препарата, а также изучат производство вакцины, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что глава Росздравнадзора Алла Самойлова провела совещание с венгерской делегацией по вакцине "Спутнику V"."В ходе визита делегация также посетит учреждения здравоохранения Москвы, в которых проходили клинические исследования, а также само производство вакцин",- говорится в сообщении.Венгерские специалисты ознакомятся с разработкой, исследованиями и производством вакцины на всех этапах, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, венгрия