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Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V" от коронавируса, они посетят учреждения здравоохранения, в которых прошли клинические... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:36
2020-12-02T08:36
2020-12-02T08:36
распространение нового коронавируса
алла самойлова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V" от коронавируса, они посетят учреждения здравоохранения, в которых прошли клинические исследования препарата, а также изучат производство вакцины, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что глава Росздравнадзора Алла Самойлова провела совещание с венгерской делегацией по вакцине "Спутнику V"."В ходе визита делегация также посетит учреждения здравоохранения Москвы, в которых проходили клинические исследования, а также само производство вакцин",- говорится в сообщении.Венгерские специалисты ознакомятся с разработкой, исследованиями и производством вакцины на всех этапах, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, венгрия