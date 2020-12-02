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В ООН проведут презентацию российской вакцины "Спутник V"
В ООН проведут презентацию российской вакцины "Спутник V"
Второго декабря постпредство России при ООН и Минздрав проведут презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T02:54
2020-12-02T09:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ООН, 2 дек — РИА Новости. Второго декабря постпредство России при ООН и Минздрав проведут презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V".Он добавил, что виртуальное мероприятие "Спутник V: вакцина от COVID-19" пройдет на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. На заседании представят более детальную информацию о российском препарате, пояснил собеседник агентства.Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий небензя, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, общество

В ООН проведут презентацию российской вакцины "Спутник V"

02:54 02.12.2020 (обновлено: 09:42 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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ООН, 2 дек — РИА Новости. Второго декабря постпредство России при ООН и Минздрав проведут презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V".

"В мероприятии примут участие глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь постоянного представительства Федор Стржижовский.

Он добавил, что виртуальное мероприятие "Спутник V: вакцина от COVID-19" пройдет на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. На заседании представят более детальную информацию о российском препарате, пояснил собеседник агентства.
Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий НебензяГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинООНОбщество
 
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