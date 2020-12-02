В ООН проведут презентацию российской вакцины "Спутник V"
02:54 02.12.2020 (обновлено: 09:42 02.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
"В мероприятии примут участие глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь постоянного представительства Федор Стржижовский.
Он добавил, что виртуальное мероприятие "Спутник V: вакцина от COVID-19" пройдет на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. На заседании представят более детальную информацию о российском препарате, пояснил собеседник агентства.
Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19