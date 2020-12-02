https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587264067.html

В ООН проведут презентацию российской вакцины "Спутник V"

В ООН проведут презентацию российской вакцины "Спутник V"

Второго декабря постпредство России при ООН и Минздрав проведут презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:54

2020-12-02T02:54

2020-12-02T09:42

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

василий небензя

генеральная ассамблея оон

владимир путин

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общество

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ООН, 2 дек — РИА Новости. Второго декабря постпредство России при ООН и Минздрав проведут презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V".Он добавил, что виртуальное мероприятие "Спутник V: вакцина от COVID-19" пройдет на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. На заседании представят более детальную информацию о российском препарате, пояснил собеседник агентства.Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий небензя, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон, общество