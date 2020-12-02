https://ria.ru/20201202/ubiystvo-1587356903.html

"Поволжскому маньяку" предъявили обвинение в убийстве 26 пенсионерок

"Поволжскому маньяку" предъявили обвинение в убийстве 26 пенсионерок

Радику Тагирову предъявили обвинение в убийстве 26 женщин, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:27

2020-12-02T15:27

2020-12-02T16:11

республика татарстан (татарстан)

дело "поволжского маньяка"

светлана петренко

казань

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Радику Тагирову предъявили обвинение в убийстве 26 женщин, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Тридцативосьмилетнего слесаря задержали накануне в Татарстане. Он уже признал вину, но не смог объяснить мотивы. "Следствие ходатайствует <...> об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко."Поволжского маньяка" искали несколько лет, три года назад за помощь в поимке предлагали три миллиона рублей.По данным СК, Тагиров действовал в 2011-2012 годах в 12 регионах. Всех своих жертв он душил, во время допроса сказал, что не помнит точное количество убийств.Следователям предстоит выяснить, действительно ли "серия" закончилась в 2012-м. По мнению экспертов, маньяки никогда не останавливаются сами.Если вину Тагирова докажут, ему грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20201201/dushitel-1587206898.html

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республика татарстан (татарстан)

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Предполагаемый убийца пенсионерок в Татарстане дает показания Задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок в Казани Радик Тагиров дает признательные показания. 2020-12-02T15:27 true PT3M54S

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республика татарстан (татарстан), дело "поволжского маньяка", светлана петренко, казань, следственный комитет россии (ск рф), происшествия