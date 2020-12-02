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"Поволжскому маньяку" предъявили обвинение в убийстве 26 пенсионерок
"Поволжскому маньяку" предъявили обвинение в убийстве 26 пенсионерок
Радику Тагирову предъявили обвинение в убийстве 26 женщин, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:27
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республика татарстан (татарстан)
дело "поволжского маньяка"
светлана петренко
казань
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Радику Тагирову предъявили обвинение в убийстве 26 женщин, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Тридцативосьмилетнего слесаря задержали накануне в Татарстане. Он уже признал вину, но не смог объяснить мотивы. "Следствие ходатайствует &lt;...&gt; об избрании &lt;...&gt; меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко."Поволжского маньяка" искали несколько лет, три года назад за помощь в поимке предлагали три миллиона рублей.По данным СК, Тагиров действовал в 2011-2012 годах в 12 регионах. Всех своих жертв он душил, во время допроса сказал, что не помнит точное количество убийств.Следователям предстоит выяснить, действительно ли "серия" закончилась в 2012-м. По мнению экспертов, маньяки никогда не останавливаются сами.Если вину Тагирова докажут, ему грозит пожизненное заключение.
https://ria.ru/20201201/dushitel-1587206898.html
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республика татарстан (татарстан)
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Предполагаемый убийца пенсионерок в Татарстане дает показания
Задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок в Казани Радик Тагиров дает признательные показания.
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республика татарстан (татарстан), дело "поволжского маньяка", светлана петренко, казань, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

"Поволжскому маньяку" предъявили обвинение в убийстве 26 пенсионерок

15:27 02.12.2020 (обновлено: 16:11 02.12.2020)
 
© МВД РоссииДопрос Радика Тагирова. Кадр видео
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© МВД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Радику Тагирову предъявили обвинение в убийстве 26 женщин, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Тридцативосьмилетнего слесаря задержали накануне в Татарстане. Он уже признал вину, но не смог объяснить мотивы. "Следствие ходатайствует <...> об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Петренко.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
Вчера, 17:59
"Я их не считал": слесарь из Казани признался в серии из 26 убийств
"Поволжского маньяка" искали несколько лет, три года назад за помощь в поимке предлагали три миллиона рублей.
По данным СК, Тагиров действовал в 2011-2012 годах в 12 регионах. Всех своих жертв он душил, во время допроса сказал, что не помнит точное количество убийств.
Следователям предстоит выяснить, действительно ли "серия" закончилась в 2012-м. По мнению экспертов, маньяки никогда не останавливаются сами.
Если вину Тагирова докажут, ему грозит пожизненное заключение.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Республика Татарстан (Татарстан)Дело "поволжского маньяка"Светлана ПетренкоКазаньСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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