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Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика
Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:14
2020-12-02T12:14
биньямин нетаньяху
израиль
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
иран
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.Ученый погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Он также являлся заместителем министра обороны Ирана.По словам Джалали, ясно, что теракт был осуществлен с помощью иностранных спецслужб.Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости ранее сообщила, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
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биньямин нетаньяху, израиль, мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, иран, в мире

Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика

12:14 02.12.2020
 
© REUTERS / WANA/Massoud NozariЦеремония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде
Церемония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / WANA/Massoud Nozari
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Ученый погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Он также являлся заместителем министра обороны Ирана.

"В общем, не новость, что наши враги используют терроризм против Ирана. Причем помимо представителей власти жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит, в том числе правительство каких государств", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Джалали, ясно, что теракт был осуществлен с помощью иностранных спецслужб.
Церемония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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"Пока что те прямые и косвенные свидетельства, которыми мы располагаем, указывают на то, что, как и в прошлые разы, за терактом стоит Израиль", - отметил он.

Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости ранее сообщила, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
 
Биньямин НетаньяхуИзраильМохсен ФахризадеУбийство иранского физика-ядерщикаИранВ мире
 
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