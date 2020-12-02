Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика
© REUTERS / WANA/Massoud NozariЦеремония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Ученый погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Он также являлся заместителем министра обороны Ирана.
"В общем, не новость, что наши враги используют терроризм против Ирана. Причем помимо представителей власти жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит, в том числе правительство каких государств", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Джалали, ясно, что теракт был осуществлен с помощью иностранных спецслужб.
"Пока что те прямые и косвенные свидетельства, которыми мы располагаем, указывают на то, что, как и в прошлые разы, за терактом стоит Израиль", - отметил он.
Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости ранее сообщила, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.