https://ria.ru/20201202/ubiystvo-1587308128.html

Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика

Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:14

2020-12-02T12:14

2020-12-02T12:14

биньямин нетаньяху

израиль

мохсен фахризаде

убийство иранского физика-ядерщика

иран

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.Ученый погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве. Он также являлся заместителем министра обороны Ирана.По словам Джалали, ясно, что теракт был осуществлен с помощью иностранных спецслужб.Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости ранее сообщила, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

https://ria.ru/20201201/iran-1587030143.html

израиль

иран

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биньямин нетаньяху, израиль, мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, иран, в мире