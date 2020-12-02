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Снижение тарифов сэкономило в Курганской области около 13 млрд рублей
Снижение тарифов сэкономило в Курганской области около 13 млрд рублей
За два года в Курганской области, благодаря тарифному регулированию цен, удалось сэкономить порядка 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:21
2020-12-02T20:21
тарифы
курганская область
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КУРГАН, 2 дек — РИА Новости. За два года в Курганской области, благодаря тарифному регулированию цен, удалось сэкономить порядка 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона."Речь идет о средствах граждан, бюджета и компаний. Главным образом удалось сэкономить за счет внимательного изучения тарифов и исключения из них необоснованных расходов ресурсоснабжающих компаний", - уточняет пресс-служба.По словам директора департамента цен и тарифов Курганской области Ирины Гагариной, изучение тарифных дел – трудоемкая процедура, требующая множества экспертиз и проверок. "Однако она позволяет снизить стоимость коммунальных услуг для населения, что в Курганской области крайне важно", - отметила Гагарина. По подсчетам департамента, экономия по теплоснабжению за последние два года составила почти 8 миллиардов рублей. Экономия по воде и водоотведению (включая ГВС) за 2019-2020 - 2,9 миллиарда рублей. На плате за электричество потребители Курганской области также экономили за прошлый и текущий годы. Департамент цен и тарифов региона устанавливал для населения тарифы на электроэнергию, которые ниже предельного минимального, установленного ФАС России для области.Таким образом, экономия средств граждан за прошлый год составила 36,28 миллиона рублей, в текущем году граждане сэкономили 14,77 миллиона рублей.Еще одним пунктом экономии стала плата населения за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.С прошлого года в Курганской области должна была стартовать реформа по обращению с ТКО и начаться взимание платы с граждан за эту услугу. Однако два года назад регион принял решение пересмотреть существующее на тот момент соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с региональным оператором."До 1 января текущего года для региона был продлен переходный период. С помощью конкурсного отбора был выбран другой региональный оператор, который предложил более низкий тариф для граждан. Таким образом сбор платы с населения по новым тарифам начался лишь с 2020 года. Экономия потребителей за 2019 год в связи с этим составила почти 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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тарифы, курганская область

Снижение тарифов сэкономило в Курганской области около 13 млрд рублей

20:21 02.12.2020
 
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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КУРГАН, 2 дек — РИА Новости. За два года в Курганской области, благодаря тарифному регулированию цен, удалось сэкономить порядка 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Речь идет о средствах граждан, бюджета и компаний. Главным образом удалось сэкономить за счет внимательного изучения тарифов и исключения из них необоснованных расходов ресурсоснабжающих компаний", - уточняет пресс-служба.
По словам директора департамента цен и тарифов Курганской области Ирины Гагариной, изучение тарифных дел – трудоемкая процедура, требующая множества экспертиз и проверок.
"Однако она позволяет снизить стоимость коммунальных услуг для населения, что в Курганской области крайне важно", - отметила Гагарина.
По подсчетам департамента, экономия по теплоснабжению за последние два года составила почти 8 миллиардов рублей. Экономия по воде и водоотведению (включая ГВС) за 2019-2020 - 2,9 миллиарда рублей.
На плате за электричество потребители Курганской области также экономили за прошлый и текущий годы. Департамент цен и тарифов региона устанавливал для населения тарифы на электроэнергию, которые ниже предельного минимального, установленного ФАС России для области.
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Таким образом, экономия средств граждан за прошлый год составила 36,28 миллиона рублей, в текущем году граждане сэкономили 14,77 миллиона рублей.
Еще одним пунктом экономии стала плата населения за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
С прошлого года в Курганской области должна была стартовать реформа по обращению с ТКО и начаться взимание платы с граждан за эту услугу. Однако два года назад регион принял решение пересмотреть существующее на тот момент соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с региональным оператором.
"До 1 января текущего года для региона был продлен переходный период. С помощью конкурсного отбора был выбран другой региональный оператор, который предложил более низкий тариф для граждан. Таким образом сбор платы с населения по новым тарифам начался лишь с 2020 года. Экономия потребителей за 2019 год в связи с этим составила почти 1,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
 
ТарифыКурганская область
 
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