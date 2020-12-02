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Губернатор Приморья поручил вернуть свет во все дома острова Русский

Губернатор Приморья поручил вернуть свет во все дома острова Русский

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил вернуть свет во все дома острова Русский до конца среды, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T06:50

2020-12-02T06:50

2020-12-02T06:50

последствия непогоды в приморье

олег кожемяко

русский (остров)

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил вернуть свет во все дома острова Русский до конца среды, сообщает правительство региона.Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Часть домов подключили к генераторам, свет там подавали на несколько часов в день. Еще примерно 1,5 тысячи потребителей восстановили постоянное электроснабжение. Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения.Как заявил Кожемяко, слова которого передает пресс-служба, из 120 километров сетей 80% непригодны, не обслуживались около 25 лет."Вырос лес, превышающий высоту опорных линий. Учитывая, что на весь Русский остров у "Оборонэнерго" было всего четыре электрика, сложно было держать сети в надлежащем состоянии", – сказал глава региона.Ранее "Оборонэнерго" сообщала, что к электроснабжению подключили два последних обесточенных после циклона поселка на острове Русском во Владивостоке, но в правительстве уточнили, что точечные отключения сохраняются.

русский (остров)

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, олег кожемяко, русский (остров), владивосток, приморский край, общество