https://ria.ru/20201202/starenie-1587311026.html
Инфекционист рассказала, как избежать раннего старения из-за COVID-19
Инфекционист рассказала, как избежать раннего старения из-за COVID-19
Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько прокомментировала информацию о преждевременном старении организма после перенесенного COVID-19. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:16
2020-12-02T12:16
2020-12-02T12:38
распространение нового коронавируса
екатерина стенько
анча баранова
коронавирус covid-19
здоровье - общество
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584811643_0:82:3228:1898_1400x0_80_0_0_1db96eb33ff3668bbd24b9317eae3182.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько прокомментировала информацию о преждевременном старении организма после перенесенного COVID-19.По ее словам, коронавирус по сути является генерализованным васкулитом — заболеванием, поражающим стенки артерий и сосудов. Она отметила, что описанные у перенесших коронавирус пациентов патологии — жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы — возможны после любого другого тяжелого инфекционного заболевания.Стенько указала на то, что с такими последствиями "раннего старения" организма поможет справиться только комплексное лечение, поэтому в первую очередь следует избегать заражения."Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий поможет только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций", — заметила врач в беседе с URA.ru.Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что последствием даже легкой формы COVID-19 стоит считать преждевременное старение организма.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587281815.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584811643_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_75595028b0efbf90c0531cf419f2479f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина стенько , анча баранова, коронавирус covid-19, здоровье - общество, челябинск
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько прокомментировала информацию о преждевременном старении организма после перенесенного COVID-19.
По ее словам, коронавирус по сути является генерализованным васкулитом — заболеванием, поражающим стенки артерий и сосудов. Она отметила, что описанные у перенесших коронавирус пациентов патологии — жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы — возможны после любого другого тяжелого инфекционного заболевания.
Стенько указала на то, что с такими последствиями "раннего старения" организма поможет справиться только комплексное лечение, поэтому в первую очередь следует избегать заражения.
"Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий поможет только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций", — заметила врач в беседе с URA.ru.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что последствием даже легкой формы COVID-19 стоит считать преждевременное старение организма.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.