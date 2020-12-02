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https://ria.ru/20201202/starenie-1587311026.html
Инфекционист рассказала, как избежать раннего старения из-за COVID-19
Инфекционист рассказала, как избежать раннего старения из-за COVID-19
Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько прокомментировала информацию о преждевременном старении организма после перенесенного COVID-19. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:16
2020-12-02T12:38
распространение нового коронавируса
екатерина стенько
анча баранова
коронавирус covid-19
здоровье - общество
челябинск
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько прокомментировала информацию о преждевременном старении организма после перенесенного COVID-19.По ее словам, коронавирус по сути является генерализованным васкулитом — заболеванием, поражающим стенки артерий и сосудов. Она отметила, что описанные у перенесших коронавирус пациентов патологии — жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы — возможны после любого другого тяжелого инфекционного заболевания.Стенько указала на то, что с такими последствиями "раннего старения" организма поможет справиться только комплексное лечение, поэтому в первую очередь следует избегать заражения."Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий поможет только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций", — заметила врач в беседе с URA.ru.Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что последствием даже легкой формы COVID-19 стоит считать преждевременное старение организма.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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екатерина стенько , анча баранова, коронавирус covid-19, здоровье - общество, челябинск

Инфекционист рассказала, как избежать раннего старения из-за COVID-19

12:16 02.12.2020 (обновлено: 12:38 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПациенты, переболевшие COVID-19, сдают плазму в городской клинической больнице №52 в Москве
Пациенты, переболевшие COVID-19, сдают плазму в городской клинической больнице №52 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько прокомментировала информацию о преждевременном старении организма после перенесенного COVID-19.
По ее словам, коронавирус по сути является генерализованным васкулитом — заболеванием, поражающим стенки артерий и сосудов. Она отметила, что описанные у перенесших коронавирус пациентов патологии — жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы — возможны после любого другого тяжелого инфекционного заболевания.
Стенько указала на то, что с такими последствиями "раннего старения" организма поможет справиться только комплексное лечение, поэтому в первую очередь следует избегать заражения.
"Защищаться нужно от инфекции всеми возможными способами, а от последствий поможет только полноценное лечение и соблюдение рекомендаций", — заметила врач в беседе с URA.ru.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что последствием даже легкой формы COVID-19 стоит считать преждевременное старение организма.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Распространение нового коронавирусаЕкатерина СтенькоАнча БарановаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧелябинск
 
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