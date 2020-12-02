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Совфед одобрил закон об экзамене по русскому языку для мигрантов
Совфед одобрил закон об экзамене по русскому языку для мигрантов
Совет Федерации одобрил в среду закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов. РИА Новости, 02.12.2020
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совет федерации рф
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов.Документ предусматривает, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов будет осуществляться образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.Также закон вводит требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина - трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.
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совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон об экзамене по русскому языку для мигрантов

14:14 02.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПреподаватель русского языка Любовь Балобанова на занятиях по русскому языку для мигрантов в Центре русского языка и культуры ДВФУ во Владивостоке
Преподаватель русского языка Любовь Балобанова на занятиях по русскому языку для мигрантов в Центре русского языка и культуры ДВФУ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов.
Документ предусматривает, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов будет осуществляться образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.
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Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.
Также закон вводит требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина - трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.
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