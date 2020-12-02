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Совфед одобрил закон об экзамене по русскому языку для мигрантов
Совфед одобрил закон об экзамене по русскому языку для мигрантов
Совет Федерации одобрил в среду закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:14
2020-12-02T14:14
2020-12-02T14:14
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов.Документ предусматривает, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов будет осуществляться образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.Также закон вводит требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина - трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.
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совет федерации рф, общество
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в среду закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов.
Документ предусматривает, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов будет осуществляться образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.
Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.
Также закон вводит требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина - трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.