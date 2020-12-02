https://ria.ru/20201202/sovfed-1587341829.html

Совфед одобрил закон об экзамене по русскому языку для мигрантов

Совфед одобрил закон об экзамене по русскому языку для мигрантов

Совет Федерации одобрил в среду закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:14

2020-12-02T14:14

2020-12-02T14:14

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов.Документ предусматривает, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов будет осуществляться образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.Также закон вводит требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина - трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.

https://ria.ru/20191022/1560062812.html

https://ria.ru/20201126/lavrov-1586440448.html

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совет федерации рф, общество