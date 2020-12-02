https://ria.ru/20201202/sledzh-khokkey-1587406606.html

Ярославский губернатор подчеркнул важность развития детского следж-хоккея

Ярославский губернатор подчеркнул важность развития детского следж-хоккея

Развитие следж-хоккея является одним из приоритетных социальных проектов для правительства Ярославской области, поскольку этот вид спорта помогает социализации... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:08

2020-12-02T19:08

2020-12-02T19:08

ярославская область

дмитрий миронов

москва

ярославская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Развитие следж-хоккея является одним из приоритетных социальных проектов для правительства Ярославской области, поскольку этот вид спорта помогает социализации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.В августе этого года по инициативе губернатора в областном центре состоялась тренировочная игра по следж-хоккею. Участие в ней приняли ярославская команда из десяти ребят и "Полярные волчата" из Москвы. Позже в Ярославской области официально появилась команда из 13 ребят из разных городов региона.В среду губернатор Дмитрий Миронов и зампредседателя областного правительства Анатолий Гулин приняли участие в первом установочном заседании наблюдательного совета АНО "Следж-хоккей", сообщает правительство Ярославской области. Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в создании столь важного направления спортивной реабилитации. По мнению губернатора, такая работа возможна только при взаимодействии государственных структур и общественных организаций."В Ярославской области политика развития физкультуры и спорта, и в частности, спортивной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями направлена на максимальное предоставление условий для занятий с учетом персональных способностей. Наша задача - всемерная социализация детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и индивидуальный подход к каждому ребенку", - цитирует Миронова пресс-служба правительства региона.Главный внештатный специалист Минздрава России по детской реабилитации Татьяна Батышева поблагодарила губернатора и его команду за проделанную работу. "Вы настоящие волшебники. Спасибо за то, что вы вкладываете свое сердце и душу в наших детей! Вы дали им возможность жить новой жизнью. Мы все видели их счастливые лица во время дружеской игры в августе", - сказала Батышева.По словам Анатолия Гулина, родители детей, которые занимаются следж-хоккеем, уже увидели увеличение мобильности детей и улучшение их эмоциональной стабильности в результате систематических тренировок. По его словам, в планах - сформировать несколько близких по возрасту детских команд, в составе каждой будет 12 человек.Как сообщило областное правительство, в реализации социального проекта активное участие принимают организации-спонсоры. Для ребят изготовлены на заказ учебно-тренировочные сани и специализированные клюшки, приобретены хоккейная экипировка, форма. С 1 сентября дети еженедельно полтора часа занимаются в спортивном зале центра реабилитации и спорта "Полет". В ближайшее время команда начнет ходить в бассейн. Первая игра, с соперниками из Москвы, запланирована на 28 декабря.Следж-хоккей или хоккей на санях - командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Входит в программу зимних Паралимпийских игр.

https://ria.ru/20201117/pandemiya-1585087554.html

https://ria.ru/20201117/biznes-1585083596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, москва, ярославская область, общество