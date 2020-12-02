"Найди себя в другом": Садальский назвал жалобы артистов "позорными"
16:51 02.12.2020 (обновлено: 16:54 02.12.2020)
© Алексей Филиппов Актер Станислав Садальский
© Алексей Филиппов
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Станислав Садальский прокомментировал слова Марины Зудиной о том, что сейчас у нее очень мало ролей в театре. Ранее актриса предположила, что Олег Табаков этому бы не обрадовался.
Актер считает, что если возникла в жизни такая ситуация, то надо искать себя в другом.
В комментарии изданию Teleprogramma.pro он отметил, что "дело вовсе не в таланте".
"Марина играла все роли. Теперь получилось то, что получилось. Ей надо понять: так будет не всегда. Уже другое время наступило, но и оно пройдет", — уверен Садальский.
Актер говорит, что у него "тоже были съемки, а потом их не стало", и тогда он нашел себя в интернете.
"И вообще: позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом", — советует коллегам Станислав Садальский.
Ранее аналогичным размышлениями поделилась и Дана Борисова. Телеведущая рассказала, где нашла дополнительные источники дохода, и высказала предположение о том, почему некоторые ее коллеги "палец сосут".
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