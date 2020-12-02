https://ria.ru/20201202/sadalskiy-1587346029.html

"Найди себя в другом": Садальский назвал жалобы артистов "позорными"

"Найди себя в другом": Садальский назвал жалобы артистов "позорными"

Станислав Садальский прокомментировал слова Марины Зудиной о том, что сейчас у нее очень мало ролей в театре. Ранее актриса предположила, что Олег Табаков этому РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:51

2020-12-02T16:51

2020-12-02T16:54

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Станислав Садальский прокомментировал слова Марины Зудиной о том, что сейчас у нее очень мало ролей в театре. Ранее актриса предположила, что Олег Табаков этому бы не обрадовался.В комментарии изданию Teleprogramma.pro он отметил, что "дело вовсе не в таланте"."Марина играла все роли. Теперь получилось то, что получилось. Ей надо понять: так будет не всегда. Уже другое время наступило, но и оно пройдет", — уверен Садальский."И вообще: позорно артистам жаловаться. Найди себя в другом", — советует коллегам Станислав Садальский.Ранее аналогичным размышлениями поделилась и Дана Борисова. Телеведущая рассказала, где нашла дополнительные источники дохода, и высказала предположение о том, почему некоторые ее коллеги "палец сосут".

https://ria.ru/20201119/dana-borisova-1585360161.html

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знаменитости, звезды, марина зудина, станислав садальский