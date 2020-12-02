https://ria.ru/20201202/razvedka-1587275761.html

Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году

Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году

Назначение Евгения Примакова начальником российской внешней разведки в 1991 году помогло сохранить ее от расформирования, заявил нынешний директор Службы... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:07

2020-12-02T09:07

2020-12-02T09:07

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евгений примаков

сергей нарышкин

безопасность

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Назначение Евгения Примакова начальником российской внешней разведки в 1991 году помогло сохранить ее от расформирования, заявил нынешний директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Историк", декабрьский номер которого посвящен предстоящему в этом месяце 100-летию СВР."Не секрет, что в начале 1990-х годов в России нашлись горячие головы, которые, неверно истолковав произошедшие геополитические перемены, убедили себя в том, что потребность во внешней разведке теперь отсутствует. Звучали даже предложения о расформировании нашей службы", - сказал Нарышкин.Академик Евгений Примаков (1929-2015) в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1991-1996 годах занимал пост директора Службы внешней разведки России. С января 1996 года по сентябрь 1998 года был министром иностранных дел РФ, с сентября 1998 года по май 1999 года - премьер-министром России.

https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583296890.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евгений примаков, сергей нарышкин, безопасность