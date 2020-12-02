Минобороны рассказало о результатах разминирования в Карабахе
07:06 02.12.2020 (обновлено: 09:09 02.12.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодрыв боеприпасов, найденных во время разминирования местности в районах Нагорного Карабаха специалистами Международного противоминного центра Министерства обороны РФ
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Миротворцы продолжают саперные работы в Нагорном Карабахе.
"За прошедшие сутки завершено обследование местности, поиск и очистка от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы № 10 Степанакерта", — рассказали в Минобороны России.
Также специалисты российского Центра примирения враждующих сторон помогали восстанавливать электричество и теплоснабжение.
В ближайшее время при поддержке миротворцев планируют открыть другие учебные заведения.
Всего, как утверждается, инженерные подразделения в Карабахе разминировали более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверили более 110 домов и социальных объектов, обнаружили и обезвредили 1077 взрывоопасных предметов.
Российские миротворцы размещаются в регионе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также вернула Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.