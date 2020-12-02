https://ria.ru/20201202/razminirovanie-1587269104.html

Минобороны рассказало о результатах разминирования в Карабахе

Минобороны рассказало о результатах разминирования в Карабахе

Миротворцы продолжают саперные работы в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T07:06

2020-12-02T07:06

2020-12-02T09:09

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

степанакерт

ереван

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Миротворцы продолжают саперные работы в Нагорном Карабахе.Также специалисты российского Центра примирения враждующих сторон помогали восстанавливать электричество и теплоснабжение.В ближайшее время при поддержке миротворцев планируют открыть другие учебные заведения.Всего, как утверждается, инженерные подразделения в Карабахе разминировали более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверили более 110 домов и социальных объектов, обнаружили и обезвредили 1077 взрывоопасных предметов.Российские миротворцы размещаются в регионе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также вернула Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201202/karabakh-1587266725.html

https://ria.ru/20201124/uregulirovanie-1585966825.html

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ереван

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азербайджан

армения

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