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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201202/razminirovanie-1587269104.html
Минобороны рассказало о результатах разминирования в Карабахе
Минобороны рассказало о результатах разминирования в Карабахе
Миротворцы продолжают саперные работы в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T07:06
2020-12-02T09:09
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
москва
степанакерт
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Миротворцы продолжают саперные работы в Нагорном Карабахе.Также специалисты российского Центра примирения враждующих сторон помогали восстанавливать электричество и теплоснабжение.В ближайшее время при поддержке миротворцев планируют открыть другие учебные заведения.Всего, как утверждается, инженерные подразделения в Карабахе разминировали более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверили более 110 домов и социальных объектов, обнаружили и обезвредили 1077 взрывоопасных предметов.Российские миротворцы размещаются в регионе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также вернула Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201202/karabakh-1587266725.html
https://ria.ru/20201124/uregulirovanie-1585966825.html
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, степанакерт, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Минобороны рассказало о результатах разминирования в Карабахе

07:06 02.12.2020 (обновлено: 09:09 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодрыв боеприпасов, найденных во время разминирования местности в районах Нагорного Карабаха специалистами Международного противоминного центра Министерства обороны РФ
Подрыв боеприпасов, найденных во время разминирования местности в районах Нагорного Карабаха специалистами Международного противоминного центра Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Миротворцы продолжают саперные работы в Нагорном Карабахе.

"За прошедшие сутки завершено обследование местности, поиск и очистка от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы № 10 Степанакерта", — рассказали в Минобороны России.

Также специалисты российского Центра примирения враждующих сторон помогали восстанавливать электричество и теплоснабжение.
В ближайшее время при поддержке миротворцев планируют открыть другие учебные заведения.
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Всего, как утверждается, инженерные подразделения в Карабахе разминировали более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверили более 110 домов и социальных объектов, обнаружили и обезвредили 1077 взрывоопасных предметов.
Российские миротворцы размещаются в регионе в соответствии с соглашением, которое 10 ноября подписали лидеры России, Азербайджана и Армении. Оно предусматривает полное прекращение военных действий, продолжавшихся с 27 сентября, обмен пленными и телами погибших. Армения также вернула Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста с требованием отставки главы правительства.
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