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Бирюков: пожар в коллекторе на севере Москвы могут потушить за полчаса
Бирюков: пожар в коллекторе на севере Москвы могут потушить за полчаса
Пожарные приступили к тушению пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве с помощью пенообразователя, пожар будет потушен в течение 30 минут,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:44
2020-12-02T20:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пожарные приступили к тушению пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве с помощью пенообразователя, пожар будет потушен в течение 30 минут, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что в 15.43 на пульт дежурной службы "01" поступил сигнал о возгорании в коллекторе по Ленинградскому проспекту, дом 33. Оперативные службы и пожарные прибыли на место в течение 8 минут, начались мероприятия, связанные с ликвидацией возгорания."Надо сказать, что в этом коллекторе проложены более трех десятков кабелей, тепломагистраль... идет возгорание кабелей, на небольшой площади, всего 10 метров. Учитывая, что там достаточно узкое пространство и небольшое задымление, первоначально было принято решение провести выдувание дыма из коллектора, и только после этого пожарные сейчас приступили к тушению пожара. Тушение пожара идет пенообразователем, за счет пены, и мы полагаем, что в течение 30 минут пожар будет потушен", - сообщил Бирюков.Заммэра добавил, что затем будут восстанавливаться сгоревшие кабели.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: пожар в коллекторе на севере Москвы могут потушить за полчаса

20:44 02.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Краснодарском крае
Учения МЧС в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Пожарные приступили к тушению пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве с помощью пенообразователя, пожар будет потушен в течение 30 минут, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра рассказал, что в 15.43 на пульт дежурной службы "01" поступил сигнал о возгорании в коллекторе по Ленинградскому проспекту, дом 33. Оперативные службы и пожарные прибыли на место в течение 8 минут, начались мероприятия, связанные с ликвидацией возгорания.
"Надо сказать, что в этом коллекторе проложены более трех десятков кабелей, тепломагистраль... идет возгорание кабелей, на небольшой площади, всего 10 метров. Учитывая, что там достаточно узкое пространство и небольшое задымление, первоначально было принято решение провести выдувание дыма из коллектора, и только после этого пожарные сейчас приступили к тушению пожара. Тушение пожара идет пенообразователем, за счет пены, и мы полагаем, что в течение 30 минут пожар будет потушен", - сообщил Бирюков.
Заммэра добавил, что затем будут восстанавливаться сгоревшие кабели.
Машина аварийно-восстановительных работ МОЭК - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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