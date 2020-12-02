https://ria.ru/20201202/pozhar-1587418595.html

МОЭК: пожар в коллекторе на севере Москвы не приведет к отключению тепла

МОЭК: пожар в коллекторе на севере Москвы не приведет к отключению тепла

Вероятность того, что из-за пожара в коллекторе на севере Москвы дома отключат от теплоснабжения, исключена, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T20:32

2020-12-02T20:32

2020-12-02T20:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

моэк

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150905/07/1509050731_0:285:5472:3363_1400x0_80_0_0_d282dfd1506c4904d3cc08a7ae1ba265.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вероятность того, что из-за пожара в коллекторе на севере Москвы дома отключат от теплоснабжения, исключена, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК)."Там проходит тепловая магистраль, но она никак не пострадала и ее работа не нарушена. Есть проблема с электричеством, которое питает четыре тепловых пункта, снабжающих теплом дома. Поэтому мы прислали передвижные электростанции, которые обеспечивают работу насосного оборудования тепловых пунктов, расположенных в этом районе. Вероятности того, что местные жители останутся без тепла, нет", - отметили в компании.Там подчеркнули, что как только электричество будет восстановлено через коллектор, то теплоснабжение пойдет по штатной схеме. "Мы ориентируемся на пожарных. Как только все восстановится и электричество дадут в штатном режиме, то мы уберем передвижные станции", - подчеркнули в пресс-службе.Ранее стало известно, что в результате пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте Москвы 13 домов остались без электричества.

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/pozhar-1587404581.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моэк, москва, происшествия