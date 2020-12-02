https://ria.ru/20201202/pozhar-1587418595.html
МОЭК: пожар в коллекторе на севере Москвы не приведет к отключению тепла
МОЭК: пожар в коллекторе на севере Москвы не приведет к отключению тепла
Вероятность того, что из-за пожара в коллекторе на севере Москвы дома отключат от теплоснабжения, исключена, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T20:32
2020-12-02T20:32
2020-12-02T20:32
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Вероятность того, что из-за пожара в коллекторе на севере Москвы дома отключат от теплоснабжения, исключена, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК)."Там проходит тепловая магистраль, но она никак не пострадала и ее работа не нарушена. Есть проблема с электричеством, которое питает четыре тепловых пункта, снабжающих теплом дома. Поэтому мы прислали передвижные электростанции, которые обеспечивают работу насосного оборудования тепловых пунктов, расположенных в этом районе. Вероятности того, что местные жители останутся без тепла, нет", - отметили в компании.Там подчеркнули, что как только электричество будет восстановлено через коллектор, то теплоснабжение пойдет по штатной схеме. "Мы ориентируемся на пожарных. Как только все восстановится и электричество дадут в штатном режиме, то мы уберем передвижные станции", - подчеркнули в пресс-службе.Ранее стало известно, что в результате пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте Москвы 13 домов остались без электричества.
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моэк, москва, происшествия
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Вероятность того, что из-за пожара в коллекторе на севере Москвы
дома отключат от теплоснабжения, исключена, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК
).
"Там проходит тепловая магистраль, но она никак не пострадала и ее работа не нарушена. Есть проблема с электричеством, которое питает четыре тепловых пункта, снабжающих теплом дома. Поэтому мы прислали передвижные электростанции, которые обеспечивают работу насосного оборудования тепловых пунктов, расположенных в этом районе. Вероятности того, что местные жители останутся без тепла, нет", - отметили в компании.
Там подчеркнули, что как только электричество будет восстановлено через коллектор, то теплоснабжение пойдет по штатной схеме. "Мы ориентируемся на пожарных. Как только все восстановится и электричество дадут в штатном режиме, то мы уберем передвижные станции", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в результате пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте Москвы 13 домов остались без электричества.