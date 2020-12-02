https://ria.ru/20201202/pozhar-1587304073.html

При пожаре в частном доме в Оренбургской области погибли трое детей

При пожаре в частном доме в Оренбургской области погибли трое детей

Три ребенка погибли при пожаре в жилом доме в оренбургском городе Новотроицке, сообщает областное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:43

2020-12-02T11:43

2020-12-02T11:45

оренбургская область

новотроицк

происшествия

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УФА, 2 дек – РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в жилом доме в оренбургском городе Новотроицке, сообщает областное ГУМЧС РФ.По данным ведомства, пожар произошел в частном доме в Новотроицке 2 декабря в первой половине дня."Из горящего дома пожарные вынесли троих детей в возрасте 2, 3 и 6 лет и женщину 30 лет, находившихся в бессознательном состоянии. Пострадавшие были переданы службе скорой помощи, проводились реанимационные мероприятия. К сожалению, дети не выжили. В настоящий момент женщина госпитализирована", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201202/pozhar-1587274084.html

оренбургская область

новотроицк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, новотроицк, происшествия