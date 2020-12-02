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При пожаре в частном доме в Оренбургской области погибли трое детей
При пожаре в частном доме в Оренбургской области погибли трое детей
Три ребенка погибли при пожаре в жилом доме в оренбургском городе Новотроицке, сообщает областное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:43
2020-12-02T11:45
оренбургская область
новотроицк
происшествия
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УФА, 2 дек – РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в жилом доме в оренбургском городе Новотроицке, сообщает областное ГУМЧС РФ.По данным ведомства, пожар произошел в частном доме в Новотроицке 2 декабря в первой половине дня."Из горящего дома пожарные вынесли троих детей в возрасте 2, 3 и 6 лет и женщину 30 лет, находившихся в бессознательном состоянии. Пострадавшие были переданы службе скорой помощи, проводились реанимационные мероприятия. К сожалению, дети не выжили. В настоящий момент женщина госпитализирована", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201202/pozhar-1587274084.html
оренбургская область
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оренбургская область, новотроицк, происшествия

При пожаре в частном доме в Оренбургской области погибли трое детей

11:43 02.12.2020 (обновлено: 11:45 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
УФА, 2 дек – РИА Новости. Три ребенка погибли при пожаре в жилом доме в оренбургском городе Новотроицке, сообщает областное ГУМЧС РФ.
По данным ведомства, пожар произошел в частном доме в Новотроицке 2 декабря в первой половине дня.
"Из горящего дома пожарные вынесли троих детей в возрасте 2, 3 и 6 лет и женщину 30 лет, находившихся в бессознательном состоянии. Пострадавшие были переданы службе скорой помощи, проводились реанимационные мероприятия. К сожалению, дети не выжили. В настоящий момент женщина госпитализирована", - говорится в сообщении.
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