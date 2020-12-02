Онлайн-конференция о новых формах политического активизма
10:39 02.12.2020 (обновлено: 14:34 02.12.2020)
3 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы".
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Участники:
- руководитель Центра просветительских медиа и творческих решений в сфере охраны окружающей среды "Русская экология" Михаил АНТОНОВ;
- руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор: директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.
5 декабря отмечается День волонтёра, учреждённый Владимиром Путиным в 2017 году. В пандемию волонтёрское движение в России достигло серьёзных масштабов. Даже те, кто раньше не отличался гражданской активностью, вступили в ряды добровольцев: помогают пожилым с продуктами и лекарствами, общаются по телефону с изолированными, жертвуют деньги на закупку антисептиков, масок и перчаток. Существенную роль в привлечении населения к такой деятельности сыграл проект ОНФ #МыВместе. Партия "Единая Россия" открыла по всей стране десятки волонтёрских центров, через которые координировала, в том числе, акцию поддержки врачей #СпасибоВрачам.
Гражданский и политический активизм при пандемии приобретает новые формы и в сети: флешмоб предпринимателей #НаденьУжеЭтуМаску, обращённый к посетителям кафе и ресторанов, которые игнорируют требования использовать СИЗ; еженедельные климатические онлайн-пикеты "зелёных".
Как влияют на политическую повестку подобные формы активизма? Как это наряду с волонтёрством пытаются использовать партии? Почему у одних партий это получается, а у других – нет? Как разные формы активизма отразятся на предвыборных кампаниях в Госдуму в 2021 году?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Центра просветительских медиа и творческих решений в сфере охраны окружающей среды "Русская экология" Михаил АНТОНОВ;
- руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил КУЗНЕЦОВ;
- директор Института новейших государств Алексей МАРТЫНОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.
Модератор: директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.
5 декабря отмечается День волонтёра, учреждённый Владимиром Путиным в 2017 году. В пандемию волонтёрское движение в России достигло серьёзных масштабов. Даже те, кто раньше не отличался гражданской активностью, вступили в ряды добровольцев: помогают пожилым с продуктами и лекарствами, общаются по телефону с изолированными, жертвуют деньги на закупку антисептиков, масок и перчаток. Существенную роль в привлечении населения к такой деятельности сыграл проект ОНФ #МыВместе. Партия "Единая Россия" открыла по всей стране десятки волонтёрских центров, через которые координировала, в том числе, акцию поддержки врачей #СпасибоВрачам.
Гражданский и политический активизм при пандемии приобретает новые формы и в сети: флешмоб предпринимателей #НаденьУжеЭтуМаску, обращённый к посетителям кафе и ресторанов, которые игнорируют требования использовать СИЗ; еженедельные климатические онлайн-пикеты "зелёных".
Как влияют на политическую повестку подобные формы активизма? Как это наряду с волонтёрством пытаются использовать партии? Почему у одних партий это получается, а у других – нет? Как разные формы активизма отразятся на предвыборных кампаниях в Госдуму в 2021 году?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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