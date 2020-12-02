https://ria.ru/20201202/otnosheniya-1587404182.html

Подруга погибшей девушки стримера рассказала об их отношениях

Подруга погибшей девушки стримера рассказала об их отношениях

Подруга девушки, умершей во время стрима Стаса Reeflay, рассказала газете "МК" о взаимоотношениях пары. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:59

2020-12-02T18:59

2020-12-03T06:40

общество

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Подруга девушки, умершей во время стрима Стаса Reeflay, рассказала газете "МК" о взаимоотношениях пары. Собеседница издания училась с Валентиной в Краснодаре. Два года назад та переехала в Москву. У девушки была сложная судьба — недавно она потеряла мать и бабушку. "Где ее отец, мы пока не знаем, не можем с ним связаться", — добавила подруга погибшей. Она призналась, что не знает точно, как Валентина познакомилась со Станиславом. Однажды она побывала в гостях у пары."И могу сказать, что была в шоке от того, чем они там занимаются", — добавила собеседница газеты. По ее словам, парень был жесток с Валентиной — грубил, оскорблял ее. По ее словам, у нее сложилось впечатление, что умершая девушка действительно любила блогера, а тот с ней просто дружил. Собеседница добавила, что Валентину это "достало", и она хотела съехать от парня. "Но так и не успела", — добавила она. Девушка рассказала, что не знает о возможной беременности умершей подруги, так как у той были проблемы со здоровьем. "Как говорили врачи, шанс забеременеть был микроскопический", — пояснила она. Ранее стало известно о смерти во время стрима подруги блогера Стаса Reeflay Валентины. Молодой человек попытался привести ее в чувство, но ему это не удалось, после чего он позвонил знакомому и попросил вызвать скорую. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть девушки. В дом приехали также полицейские. Следствие начало проверку по факту случившегося.Умершая девушка часто участвовала в трансляциях стримера. Молодой человек над ней издевался, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом.

https://ria.ru/20200825/devyatnadtsatiletniy-1576306879.html

https://ria.ru/20201119/vecherinka-1585273158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество