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Подруга погибшей девушки стримера рассказала об их отношениях
Подруга погибшей девушки стримера рассказала об их отношениях
Подруга девушки, умершей во время стрима Стаса Reeflay, рассказала газете "МК" о взаимоотношениях пары. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:59
2020-12-02T18:59
2020-12-03T06:40
общество
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Подруга девушки, умершей во время стрима Стаса Reeflay, рассказала газете "МК" о взаимоотношениях пары. Собеседница издания училась с Валентиной в Краснодаре. Два года назад та переехала в Москву. У девушки была сложная судьба — недавно она потеряла мать и бабушку. "Где ее отец, мы пока не знаем, не можем с ним связаться", — добавила подруга погибшей. Она призналась, что не знает точно, как Валентина познакомилась со Станиславом. Однажды она побывала в гостях у пары."И могу сказать, что была в шоке от того, чем они там занимаются", — добавила собеседница газеты. По ее словам, парень был жесток с Валентиной — грубил, оскорблял ее. По ее словам, у нее сложилось впечатление, что умершая девушка действительно любила блогера, а тот с ней просто дружил. Собеседница добавила, что Валентину это "достало", и она хотела съехать от парня. "Но так и не успела", — добавила она. Девушка рассказала, что не знает о возможной беременности умершей подруги, так как у той были проблемы со здоровьем. "Как говорили врачи, шанс забеременеть был микроскопический", — пояснила она. Ранее стало известно о смерти во время стрима подруги блогера Стаса Reeflay Валентины. Молодой человек попытался привести ее в чувство, но ему это не удалось, после чего он позвонил знакомому и попросил вызвать скорую. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть девушки. В дом приехали также полицейские. Следствие начало проверку по факту случившегося.Умершая девушка часто участвовала в трансляциях стримера. Молодой человек над ней издевался, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом.
https://ria.ru/20200825/devyatnadtsatiletniy-1576306879.html
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общество
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Подруга девушки, умершей во время стрима Стаса Reeflay, рассказала газете "МК
" о взаимоотношениях пары.
Собеседница издания училась с Валентиной в Краснодаре
. Два года назад та переехала в Москву
. У девушки была сложная судьба — недавно она потеряла мать и бабушку.
"Где ее отец, мы пока не знаем, не можем с ним связаться", — добавила подруга погибшей.
Она призналась, что не знает точно, как Валентина познакомилась со Станиславом. Однажды она побывала в гостях у пары.
"И могу сказать, что была в шоке от того, чем они там занимаются", — добавила собеседница газеты.
По ее словам, парень был жесток с Валентиной — грубил, оскорблял ее.
"Я ее спрашивала: "Почему ты все это терпишь?" Она говорила, что любит его", — рассказала подруга.
По ее словам, у нее сложилось впечатление, что умершая девушка действительно любила блогера, а тот с ней просто дружил. Собеседница добавила, что Валентину это "достало", и она хотела съехать от парня.
"Но так и не успела", — добавила она.
Девушка рассказала, что не знает о возможной беременности умершей подруги, так как у той были проблемы со здоровьем.
"Как говорили врачи, шанс забеременеть был микроскопический", — пояснила она.
Ранее стало известно о смерти во время стрима подруги блогера Стаса Reeflay Валентины. Молодой человек попытался привести ее в чувство, но ему это не удалось, после чего он позвонил знакомому и попросил вызвать скорую. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть девушки. В дом приехали также полицейские. Следствие начало проверку по факту случившегося.
Умершая девушка часто участвовала в трансляциях стримера. Молодой человек над ней издевался, а в одном из эфиров она во время ссоры угрожала ему ножом.