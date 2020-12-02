https://ria.ru/20201202/odkb-1587372426.html
ОДКБ может создать центр для выявления угроз коллективной безопасности
ОДКБ может создать центр для выявления угроз коллективной безопасности
Организация Договора о коллективной безопасности рассматривает возможность создания информационно-аналитического центра для мониторинга обстановки и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:26
2020-12-02T16:26
2020-12-02T16:26
снг
одкб
шос
владимир путин
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149225/44/1492254434_0:0:2200:1238_1400x0_80_0_0_113b0600b8c86016ad833098f4c57e65.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности рассматривает возможность создания информационно-аналитического центра для мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности, следует из декларации совета коллективной безопасности ОДКБ.Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля."В целях мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности государства – члены рассматривают возможность создания информационно-аналитического центра ОДКБ", - отмечено в тексте декларации.Стороны также поддерживают продолжение совместной работы по противодействию экстремистской деятельности, в том числе в рамках рабочей группы по борьбе с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.Также члены ОДКБ позитивно оценили деятельность рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ, отметили ее сотрудничество с региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром СНГ и профильными структурами ООН.
https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587370283.html
https://ria.ru/20201202/kazakhstan-1587370999.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149225/44/1492254434_0:0:1960:1469_1400x0_80_0_0_688b14dd168e864fcf17477330ce5edd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, одкб, шос, владимир путин, афганистан, в мире