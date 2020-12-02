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ОДКБ может создать центр для выявления угроз коллективной безопасности
ОДКБ может создать центр для выявления угроз коллективной безопасности
Организация Договора о коллективной безопасности рассматривает возможность создания информационно-аналитического центра для мониторинга обстановки и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:26
2020-12-02T16:26
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности рассматривает возможность создания информационно-аналитического центра для мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности, следует из декларации совета коллективной безопасности ОДКБ.Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля."В целях мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности государства – члены рассматривают возможность создания информационно-аналитического центра ОДКБ", - отмечено в тексте декларации.Стороны также поддерживают продолжение совместной работы по противодействию экстремистской деятельности, в том числе в рамках рабочей группы по борьбе с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.Также члены ОДКБ позитивно оценили деятельность рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ, отметили ее сотрудничество с региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром СНГ и профильными структурами ООН.
https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587370283.html
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снг, одкб, шос, владимир путин, афганистан, в мире

ОДКБ может создать центр для выявления угроз коллективной безопасности

16:26 02.12.2020
 
© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанкФлаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Амир Исаев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности рассматривает возможность создания информационно-аналитического центра для мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности, следует из декларации совета коллективной безопасности ОДКБ.
Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
16:20
Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща бороться с внешними угрозами
"В целях мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности государства – члены рассматривают возможность создания информационно-аналитического центра ОДКБ", - отмечено в тексте декларации.
Стороны также поддерживают продолжение совместной работы по противодействию экстремистской деятельности, в том числе в рамках рабочей группы по борьбе с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.
Также члены ОДКБ позитивно оценили деятельность рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ, отметили ее сотрудничество с региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром СНГ и профильными структурами ООН.
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
16:23
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