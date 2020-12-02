https://ria.ru/20201202/odkb-1587372426.html

ОДКБ может создать центр для выявления угроз коллективной безопасности

ОДКБ может создать центр для выявления угроз коллективной безопасности

Организация Договора о коллективной безопасности рассматривает возможность создания информационно-аналитического центра для мониторинга обстановки и... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:26

2020-12-02T16:26

2020-12-02T16:26

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности рассматривает возможность создания информационно-аналитического центра для мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности, следует из декларации совета коллективной безопасности ОДКБ.Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля."В целях мониторинга обстановки и своевременного выявления угроз коллективной безопасности государства – члены рассматривают возможность создания информационно-аналитического центра ОДКБ", - отмечено в тексте декларации.Стороны также поддерживают продолжение совместной работы по противодействию экстремистской деятельности, в том числе в рамках рабочей группы по борьбе с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.Также члены ОДКБ позитивно оценили деятельность рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ, отметили ее сотрудничество с региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром СНГ и профильными структурами ООН.

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587370283.html

https://ria.ru/20201202/kazakhstan-1587370999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, одкб, шос, владимир путин, афганистан, в мире