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Страны ОДКБ отметили угрозу иностранных террористов-боевиков
Страны ОДКБ отметили угрозу иностранных террористов-боевиков
Страны Организации Договора о коллективной безопасности отметили угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока, условились... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:08
2020-12-02T16:40
ближний восток
владимир путин
оон
казахстан
одкб
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности отметили угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока, условились проводить работу по совершенствованию обмена соответствующей информацией, говорится в декларации совета коллективной безопасности ОДКБ.Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля."Государства – члены в связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке отмечают угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся в страны исхода. Государства – члены будут проводить работу по совершенствованию механизмов обмена информацией по данной категории лиц и их перемещениях, продолжат сотрудничество по линии компетентных ведомств", - указано в декларации.Члены ОДКБ также выразили "готовность к активизации совместных шагов по противодействию международному терроризму, нейтрализации его ресурсной базы, противодействию вербовке и участию граждан в террористической деятельности". Стороны отметили высокую эффективность проведенных впервые в 2019 году оперативно-профилактических мероприятий на пространстве ОДКБ под наименованием "Наемник".Также страны ОДКБ отметили важность и актуальность инициированного Казахстаном кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, направленного на укрепление международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН."Одновременно государства – члены будут наращивать усилия, направленные на отражение угроз международного терроризма, в том числе связанных с финансированием, подготовкой и оснащением иностранных террористов-боевиков для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах, их возвращением из зон конфликтов в страны гражданской принадлежности", - подчеркивается в декларации.
https://ria.ru/20201202/odkb-1587372426.html
https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587370283.html
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ближний восток, владимир путин, оон, казахстан, одкб, в мире

Страны ОДКБ отметили угрозу иностранных террористов-боевиков

16:08 02.12.2020 (обновлено: 16:40 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности отметили угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока, условились проводить работу по совершенствованию обмена соответствующей информацией, говорится в декларации совета коллективной безопасности ОДКБ.
Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля.
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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ОДКБ может создать центр для выявления угроз коллективной безопасности
"Государства – члены в связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке отмечают угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся в страны исхода. Государства – члены будут проводить работу по совершенствованию механизмов обмена информацией по данной категории лиц и их перемещениях, продолжат сотрудничество по линии компетентных ведомств", - указано в декларации.
Члены ОДКБ также выразили "готовность к активизации совместных шагов по противодействию международному терроризму, нейтрализации его ресурсной базы, противодействию вербовке и участию граждан в террористической деятельности". Стороны отметили высокую эффективность проведенных впервые в 2019 году оперативно-профилактических мероприятий на пространстве ОДКБ под наименованием "Наемник".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
16:20
Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща бороться с внешними угрозами
Также страны ОДКБ отметили важность и актуальность инициированного Казахстаном кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, направленного на укрепление международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН.
"Одновременно государства – члены будут наращивать усилия, направленные на отражение угроз международного терроризма, в том числе связанных с финансированием, подготовкой и оснащением иностранных террористов-боевиков для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах, их возвращением из зон конфликтов в страны гражданской принадлежности", - подчеркивается в декларации.
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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В ОДКБ заявили о недопустимости направленных на разжигание розни действий
 
Ближний ВостокВладимир ПутинООНКазахстанОДКБВ мире
 
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