Страны ОДКБ отметили угрозу иностранных террористов-боевиков
16:08 02.12.2020 (обновлено: 16:40 02.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности отметили угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока, условились проводить работу по совершенствованию обмена соответствующей информацией, говорится в декларации совета коллективной безопасности ОДКБ.
Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля.
"Государства – члены в связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке отмечают угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся в страны исхода. Государства – члены будут проводить работу по совершенствованию механизмов обмена информацией по данной категории лиц и их перемещениях, продолжат сотрудничество по линии компетентных ведомств", - указано в декларации.
Члены ОДКБ также выразили "готовность к активизации совместных шагов по противодействию международному терроризму, нейтрализации его ресурсной базы, противодействию вербовке и участию граждан в террористической деятельности". Стороны отметили высокую эффективность проведенных впервые в 2019 году оперативно-профилактических мероприятий на пространстве ОДКБ под наименованием "Наемник".
Также страны ОДКБ отметили важность и актуальность инициированного Казахстаном кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, направленного на укрепление международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН.
"Одновременно государства – члены будут наращивать усилия, направленные на отражение угроз международного терроризма, в том числе связанных с финансированием, подготовкой и оснащением иностранных террористов-боевиков для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах, их возвращением из зон конфликтов в страны гражданской принадлежности", - подчеркивается в декларации.