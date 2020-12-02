https://ria.ru/20201202/odkb-1587366855.html

Страны ОДКБ отметили угрозу иностранных террористов-боевиков

Страны ОДКБ отметили угрозу иностранных террористов-боевиков

Страны Организации Договора о коллективной безопасности отметили угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока, условились... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:08

2020-12-02T16:08

2020-12-02T16:40

ближний восток

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности отметили угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока, условились проводить работу по совершенствованию обмена соответствующей информацией, говорится в декларации совета коллективной безопасности ОДКБ.Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в среду в режиме видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Перечень документов, принятых на сессии, а также текст декларации опубликованы на сайте Кремля."Государства – члены в связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке отмечают угрозу иностранных террористов-боевиков, возвращающихся в страны исхода. Государства – члены будут проводить работу по совершенствованию механизмов обмена информацией по данной категории лиц и их перемещениях, продолжат сотрудничество по линии компетентных ведомств", - указано в декларации.Члены ОДКБ также выразили "готовность к активизации совместных шагов по противодействию международному терроризму, нейтрализации его ресурсной базы, противодействию вербовке и участию граждан в террористической деятельности". Стороны отметили высокую эффективность проведенных впервые в 2019 году оперативно-профилактических мероприятий на пространстве ОДКБ под наименованием "Наемник".Также страны ОДКБ отметили важность и актуальность инициированного Казахстаном кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, направленного на укрепление международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН."Одновременно государства – члены будут наращивать усилия, направленные на отражение угроз международного терроризма, в том числе связанных с финансированием, подготовкой и оснащением иностранных террористов-боевиков для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах, их возвращением из зон конфликтов в страны гражданской принадлежности", - подчеркивается в декларации.

https://ria.ru/20201202/odkb-1587372426.html

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587370283.html

https://ria.ru/20201202/odkb-1587366743.html

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ближний восток, владимир путин, оон, казахстан, одкб, в мире