https://ria.ru/20201202/obvinenie-1587272906.html

Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение

Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение

Водителю машины, ушедшей под лед с девятью людьми в Ханты-Мансийском автономном округе, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум лицам,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T08:35

2020-12-02T08:35

2020-12-02T09:41

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек - РИА Новости. Водителю машины, ушедшей под лед с девятью людьми в Ханты-Мансийском автономном округе, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Утром 20 ноября на берегу реки Северная Сосьва в 12 километрах от поселка Сосьва провалился под лед автомобиль Chevrolet Niva. По уточненным данным следствия, в машине находились девять человек: водитель, двое мужчин, три женщины, а также три девочки, младшей из которых менее года. Погибли беременная женщина и пятимесячный ребенок, пострадала шестилетняя девочка, она находилась в коме.Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Подозреваемым по этому делу стал водитель автомобиля, который, как считает следствие, не убедился в безопасности проезда по неокрепшему льду, не высадил пассажиров на берегу и попытался пересечь водоем на большой скорости."Подозреваемому предъявлено обвинение... Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий - покидать место жительства, общаться с свидетелями, потерпевшими, родственниками погибших, управлять автотранспортом. Девочка, которую в первый день госпитализировали, уже выписана, находится дома", - сказал собеседник агентства.Глава Березовского района Владимир Фомин после происшествия заявил, что управлявший машиной мужчина не имел водительского удостоверения, а его автомобиль не зарегистрирован. Руководитель муниципалитета подчеркивал, что водитель халатно отнесся к элементарным правилам безопасности и пренебрег "простейшими нормами здравого смысла".Свою проверку в связи со случившимся организовала окружная прокуратура. В надзорном органе уточняли РИА Новости, что в автомобиле, согласно предварительным данным, находились члены одной семьи.В региональном управлении МЧС после инцидента подчеркивали, что на данный момент в округе нет действующих ледовых переправ и автозимников, которые к зиме обычно оборудуются на замерзающих водоемах, поэтому выезд людей и техники на неокрепший лед запрещен. Губернатор региона Наталья Комарова после происшествия в свою очередь поручила профильным службам и ведомствам усилить контроль вблизи создаваемых ледовых переправ.

https://ria.ru/20201201/inomarka-1587172146.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия