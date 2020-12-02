https://ria.ru/20201202/obse-1587305003.html
СМИ: немецкий дипломат Хельга Шмид станет новым генсеком ОБСЕ
СМИ: немецкий дипломат Хельга Шмид станет новым генсеком ОБСЕ
Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей немка Хельга Мария Шмид станет новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:47
2020-12-02T11:47
2020-12-02T11:47
обсе
хельга шмид
бюро по демократическим институтам и правам человека
румыния
албания
европа
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей немка Хельга Мария Шмид станет новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает газета Presse со ссылкой на дипломатические источники.По данным издания, представители стран-участниц ОБСЕ смогли прийти к соглашению по предложенным Албанией как действующим председателем в ОБСЕ кандидатам на закрытом заседании во вторник вечером. Формальное решение будет принято на совете министров иностранных дел ОБСЕ, который в 27-й раз пройдет с 3 по 4 декабря, но впервые состоится в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса.Помимо Шмид, на пост генерального секретаря ОБСЕ претендовал бывший министр иностранных дел Румынии Кристиан Дьяконеску.На виртуальном СМИД 57 странам-участницам ОБСЕ также предстоит утвердить кандидатов на посты верховного комиссара по делам национальных меньшинств, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и главы Бюро по демократическим институтам и правам человека.
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обсе, хельга шмид, бюро по демократическим институтам и правам человека, румыния, албания, европа, в мире