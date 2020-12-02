https://ria.ru/20201202/novikov-1587244629.html

"Заговор классиков". Новиков. Как просветить Россию?

"Заговор классиков". Новиков. Как просветить Россию?

Главный русский просветитель 18-го века. Получил первичное образование от деревенского дьячка. За леность исключен из гимназии. При Екатерине II прославился сатирическими журналами. Известный масон. Противник крепостного права. Получил тюремный срок, вышел на свободу больным стариком. С середины 19-го века считается гордостью нашей культуры.

2020-12-02T14:00

2020-12-02T14:00

2020-12-02T14:00

культура

общество

подкаст "заговор классиков"

подкаст

екатерина ii

виктор ерофеев

литература

история

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"Заговор классиков". Новиков. Как просветить Россию? Главный русский просветитель 18-го века. Получил первичное образование от деревенского дьячка. За леность исключен из гимназии. При Екатерине II прославился сатирическими журналами. Известный масон. Противник крепостного права. Получил тюремный срок, вышел на свободу больным стариком. С середины 19-го века считается гордостью нашей культуры.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, общество, аудио, подкаст, екатерина ii, виктор ерофеев, литература, история