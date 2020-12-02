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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20201202/mekhanizm-1587364887.html
В Якутии с 2021 года изменится механизм поддержки сельхозпроизводства
В Якутии с 2021 года изменится механизм поддержки сельхозпроизводства
Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии в окончательном чтении приняли поправки в закон, регулирующий порядок предоставления субсидии на дойных коров и... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:03
2020-12-02T16:03
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
государственное собрание якутии
экономика
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ЯКУТСК, 2 дек — РИА Новости. Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии в окончательном чтении приняли поправки в закон, регулирующий порядок предоставления субсидии на дойных коров и производство молока, сообщает пресс-служба парламента республики.Так, организованным хозяйствам с 2021 года будут предоставляться субсидии в размере 50 рублей за литр молока вместо 35 рублей. Личные подсобные хозяйства станут получать по 35 тысяч рублей за единицу маточного поголовья. "При этом, если личные подсобные хозяйства объединяются в сельхозпотребительские кооперативы, они могут сдавать молоко по повышенной цене, получая из госбюджета 50 рублей и не менее 10 рублей от заготовителя за литр молока", - отмечается в сообщении.Поправки в республиканский закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства были рассмотрены в ходе пленарного заседания парламента по инициативе главы Якутии."В это направление вместо традиционных 2,8 миллиарда рублей в бюджете будет предусмотрено 4 миллиарда рублей в следующем году", - сообщил председатель постоянного комитета по аграрной политике и селу парламента Андрей Находкин.Выделение субсидий на молоко или только на маточное поголовье может меняться в зависимости от районирования и от решений муниципальных органов власти. Ранее арктические и южные районы Якутии получали субсидии только на поголовье, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201202/samaya-pervaya-elka-na-novogodnem-dereve-v-yakutii-zazhgli-ogni-1587313922.html
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республика саха (якутия), государственное собрание якутии, экономика

В Якутии с 2021 года изменится механизм поддержки сельхозпроизводства

16:03 02.12.2020
 
© РИА Новости / Татьяна Подойницына / Перейти в фотобанкУтренняя дойка
Утренняя дойка - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Татьяна Подойницына
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ЯКУТСК, 2 дек — РИА Новости. Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии в окончательном чтении приняли поправки в закон, регулирующий порядок предоставления субсидии на дойных коров и производство молока, сообщает пресс-служба парламента республики.
Так, организованным хозяйствам с 2021 года будут предоставляться субсидии в размере 50 рублей за литр молока вместо 35 рублей. Личные подсобные хозяйства станут получать по 35 тысяч рублей за единицу маточного поголовья. "При этом, если личные подсобные хозяйства объединяются в сельхозпотребительские кооперативы, они могут сдавать молоко по повышенной цене, получая из госбюджета 50 рублей и не менее 10 рублей от заготовителя за литр молока", - отмечается в сообщении.
Поправки в республиканский закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства были рассмотрены в ходе пленарного заседания парламента по инициативе главы Якутии.
"В это направление вместо традиционных 2,8 миллиарда рублей в бюджете будет предусмотрено 4 миллиарда рублей в следующем году", - сообщил председатель постоянного комитета по аграрной политике и селу парламента Андрей Находкин.
Самая первая елка: на новогоднем дереве в Якутии зажгли огни - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Самая первая елка: на новогоднем дереве в Якутии зажгли огниПервые огни в честь наступающего Нового года зажглись на елках городов и сел Якутии.
Выделение субсидий на молоко или только на маточное поголовье может меняться в зависимости от районирования и от решений муниципальных органов власти. Ранее арктические и южные районы Якутии получали субсидии только на поголовье, добавили в пресс-службе.
 
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