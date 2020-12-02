https://ria.ru/20201202/mekhanizm-1587364887.html

В Якутии с 2021 года изменится механизм поддержки сельхозпроизводства

В Якутии с 2021 года изменится механизм поддержки сельхозпроизводства

Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии в окончательном чтении приняли поправки в закон, регулирующий порядок предоставления субсидии на дойных коров и... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:03

2020-12-02T16:03

2020-12-02T16:03

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

государственное собрание якутии

экономика

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ЯКУТСК, 2 дек — РИА Новости. Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии в окончательном чтении приняли поправки в закон, регулирующий порядок предоставления субсидии на дойных коров и производство молока, сообщает пресс-служба парламента республики.Так, организованным хозяйствам с 2021 года будут предоставляться субсидии в размере 50 рублей за литр молока вместо 35 рублей. Личные подсобные хозяйства станут получать по 35 тысяч рублей за единицу маточного поголовья. "При этом, если личные подсобные хозяйства объединяются в сельхозпотребительские кооперативы, они могут сдавать молоко по повышенной цене, получая из госбюджета 50 рублей и не менее 10 рублей от заготовителя за литр молока", - отмечается в сообщении.Поправки в республиканский закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства были рассмотрены в ходе пленарного заседания парламента по инициативе главы Якутии."В это направление вместо традиционных 2,8 миллиарда рублей в бюджете будет предусмотрено 4 миллиарда рублей в следующем году", - сообщил председатель постоянного комитета по аграрной политике и селу парламента Андрей Находкин.Выделение субсидий на молоко или только на маточное поголовье может меняться в зависимости от районирования и от решений муниципальных органов власти. Ранее арктические и южные районы Якутии получали субсидии только на поголовье, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201202/samaya-pervaya-elka-na-novogodnem-dereve-v-yakutii-zazhgli-ogni-1587313922.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), государственное собрание якутии, экономика