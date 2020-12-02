https://ria.ru/20201202/matvienko-1587302425.html
Источник рассказал о состоянии ушедшей на самоизоляцию Матвиенко
Источник рассказал о состоянии ушедшей на самоизоляцию Матвиенко
Самочувствие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, ушедшей на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом, хорошее, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:38
2020-12-02T11:38
2020-12-02T11:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самочувствие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, ушедшей на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом, хорошее, сообщил РИА Новости источник в Совфеда."Она хорошо себя чувствует, все как обычно, просто на самоизоляции", - сказал собеседник агентства.Другой источник отметил, что ещё вчера Матвиенко была в Совете Федерации. "Вчера была, проводила совет палаты. Все было нормально", - заявил он агентству.Ранее в среду первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин сообщил, что Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом.Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы палаты Владислав Пономаренко, Матвиенко находится в постоянном контакте с заместителями, с руководителями комитетов. На самоизоляцию она ушла в соответствии с существующими правилами, уточнил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587281251.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Самочувствие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко
, ушедшей на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом, хорошее, сообщил РИА Новости источник в Совфеда.
"Она хорошо себя чувствует, все как обычно, просто на самоизоляции", - сказал собеседник агентства.
Другой источник отметил, что ещё вчера Матвиенко была в Совете Федерации. "Вчера была, проводила совет палаты. Все было нормально", - заявил он агентству.
Ранее в среду первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин сообщил, что Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом.
Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы палаты Владислав Пономаренко, Матвиенко находится в постоянном контакте с заместителями, с руководителями комитетов. На самоизоляцию она ушла в соответствии с существующими правилами, уточнил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.