https://ria.ru/20201202/matvienko-1587302425.html

Источник рассказал о состоянии ушедшей на самоизоляцию Матвиенко

Источник рассказал о состоянии ушедшей на самоизоляцию Матвиенко

Самочувствие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, ушедшей на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом, хорошее, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:38

2020-12-02T11:38

2020-12-02T11:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Самочувствие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, ушедшей на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом, хорошее, сообщил РИА Новости источник в Совфеда."Она хорошо себя чувствует, все как обычно, просто на самоизоляции", - сказал собеседник агентства.Другой источник отметил, что ещё вчера Матвиенко была в Совете Федерации. "Вчера была, проводила совет палаты. Все было нормально", - заявил он агентству.Ранее в среду первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин сообщил, что Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом.Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы палаты Владислав Пономаренко, Матвиенко находится в постоянном контакте с заместителями, с руководителями комитетов. На самоизоляцию она ушла в соответствии с существующими правилами, уточнил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587281251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика