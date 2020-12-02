Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201202/lolita-1587294131.html
"Меня тошнит": Лолита резко высказалась о "Голубых огоньках"
"Меня тошнит": Лолита резко высказалась о "Голубых огоньках"
Певица Лолита Милявская резко высказалась о новогодних шоу на телевидении. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:57
2020-12-02T14:09
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576026682_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_143abed7c77d1c97135727e9da0ef564.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Певица Лолита Милявская резко высказалась о новогодних шоу на телевидении.По ее словам, формат "Голубых огоньков" является искусственным, поскольку предполагает имитацию улыбок и оваций.Лолита отметила, что сейчас ей больше нравится принимать участие в интернет-проектах с молодыми неформальными ведущими.
https://ria.ru/20201007/lolita-1578652176.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576026682_85:0:2816:2048_1400x0_80_0_0_3707977cf9ffbc09411eaae43ab0b302.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, лолита милявская

"Меня тошнит": Лолита резко высказалась о "Голубых огоньках"

10:57 02.12.2020 (обновлено: 14:09 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Певица Лолита Милявская резко высказалась о новогодних шоу на телевидении.
По ее словам, формат "Голубых огоньков" является искусственным, поскольку предполагает имитацию улыбок и оваций.

"За 35 лет работы там и в качестве ведущей, и приходящей, поющей под фонограмму и без, имитирующей ладушки... а теперь — улыбка, серпантин! В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит", — сказала артистка.

Лолита отметила, что сейчас ей больше нравится принимать участие в интернет-проектах с молодыми неформальными ведущими.
Пост Лолиты Милявской в Инстаграм - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 17:08Шоубиз
Лолита неожиданно сменила имидж после того, как переболела COVID-19
 
ШоубизЗнаменитостиЛолита Милявская
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21Ученые объяснили, почему выпив люди теряют бдительность
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
17:02Голикова рассказала о ситуации с наличием коек для пациентов с COVID-19
16:59В Армении отменили запрет на митинги
16:57Лукашенко заявил, что в Белоруссии не было "цветной революции"
16:54В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
16:52"Декабрьские вечера" в Пушкинском посвятили памяти Ирины Антоновой
16:51В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу
16:47В Иране утвердили закон об активизации ядерной деятельности
16:44Путин заявил о готовности промышленности к всеобщей вакцинации
Лента новостейМолния