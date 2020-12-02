https://ria.ru/20201202/lolita-1587294131.html
"Меня тошнит": Лолита резко высказалась о "Голубых огоньках"
"Меня тошнит": Лолита резко высказалась о "Голубых огоньках"
Певица Лолита Милявская резко высказалась о новогодних шоу на телевидении. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:57
2020-12-02T10:57
2020-12-02T14:09
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Певица Лолита Милявская резко высказалась о новогодних шоу на телевидении.По ее словам, формат "Голубых огоньков" является искусственным, поскольку предполагает имитацию улыбок и оваций.Лолита отметила, что сейчас ей больше нравится принимать участие в интернет-проектах с молодыми неформальными ведущими.
https://ria.ru/20201007/lolita-1578652176.html
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знаменитости, лолита милявская