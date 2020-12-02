"Меня тошнит": Лолита резко высказалась о "Голубых огоньках"

"За 35 лет работы там и в качестве ведущей, и приходящей, поющей под фонограмму и без, имитирующей ладушки... а теперь — улыбка, серпантин! В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит", — сказала артистка.