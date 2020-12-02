https://ria.ru/20201202/lekarstva-1587396938.html
Глава Липецкой области проверил наличие лекарств в аптеках
Глава Липецкой области проверил наличие лекарств в аптеках
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в среду по дороге на работу проверил наличие в аптеках антибиотиков и противовирусных препаратов, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:14
2020-12-02T18:14
2020-12-02T18:14
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в среду по дороге на работу проверил наличие в аптеках антибиотиков и противовирусных препаратов, сообщили в пресс-службе администрации области.Сначала глава региона зашел в государственную аптеку на одной из липецких улиц и поинтересовался, есть ли в продаже лекарства, применяемые при лечении внебольничной пневмонии, а именно антибиотики и противовирусные препараты. В аптеке Артамонову рассказали о том, что все препараты есть в достаточном количестве для детей и взрослых, и ажиотажного спроса сейчас не наблюдается. Если какого-то препарата нет, фармацевт предлагает аналог, лекарства также можно заказать.Глава региона зашел и в несколько негосударственных аптек."В частных аптеках ситуация с лекарствами не такая стабильная, как в государственных. В одной не оказалось части противовирусных препаратов. Удручает, что в сетевой аптеке не было антибиотиков, применяемых при лечении коронавируса. Сообщим в региональный Росздравнадзор и потребуем проверить эту сеть аптек", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201202/blagoustroystvo-1587345768.html
липецкая область
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игорь артамонов, липецкая область