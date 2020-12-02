https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587312327.html

В Кремле заявили, что Путин получает полную информацию по коронавирусу

В Кремле заявили, что Путин получает полную информацию по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин однозначно получает абсолютно полную информацию по заболеваемости коронавирусом, включая данные по смертности и по заполняемости... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:21

2020-12-02T12:21

2020-12-02T12:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин однозначно получает абсолютно полную информацию по заболеваемости коронавирусом, включая данные по смертности и по заполняемости коек в регионах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее ряд СМИ сообщили о возможном занижении в России смертности от коронавируса"Это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях и (уровне – ред.) заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получает ли президент реальные цифры смертности в коронавирусных больницах, и почему данные не публикуются в сводках оперштаба.Он также подчеркнул, что существует разная методология подсчета и определение причины смерти, поэтому цифры могут быть разные."Но президент, еще раз повторяю, получает абсолютно полную информацию", - заключил Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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