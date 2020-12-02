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В Кремле заявили, что Путин получает полную информацию по коронавирусу
В Кремле заявили, что Путин получает полную информацию по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин однозначно получает абсолютно полную информацию по заболеваемости коронавирусом, включая данные по смертности и по заполняемости... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:21
2020-12-02T12:21
2020-12-02T12:26
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин однозначно получает абсолютно полную информацию по заболеваемости коронавирусом, включая данные по смертности и по заполняемости коек в регионах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее ряд СМИ сообщили о возможном занижении в России смертности от коронавируса"Это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях и (уровне – ред.) заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получает ли президент реальные цифры смертности в коронавирусных больницах, и почему данные не публикуются в сводках оперштаба.Он также подчеркнул, что существует разная методология подсчета и определение причины смерти, поэтому цифры могут быть разные."Но президент, еще раз повторяю, получает абсолютно полную информацию", - заключил Песков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
однозначно получает абсолютно полную информацию по заболеваемости коронавирусом
, включая данные по смертности и по заполняемости коек в регионах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Ранее ряд СМИ сообщили о возможном занижении в России смертности от коронавируса
"Это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях и (уровне – ред.) заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получает ли президент реальные цифры смертности в коронавирусных больницах, и почему данные не публикуются в сводках оперштаба.
Он также подчеркнул, что существует разная методология подсчета и определение причины смерти, поэтому цифры могут быть разные.
"Но президент, еще раз повторяю, получает абсолютно полную информацию", - заключил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.